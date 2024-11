Jelle Beerland (STERK) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Ik wil me ten volle ‘smijten’ op sport, jeugd en evenementen”

Verpleegkundige Jelle Beerland uit Dadizele was een vurige fan van gewezen profwielrenner Jens Debusschere, een jeugdvriend die lang woonde in Daisel. “Met STERK zijn we ontzettend trots op de mooie resultaten”, klinkt het bij de partner van Helen Cool. “Onverwachts behaalde ik 611 voorkeursstemmen. Daardoor voel ik een enorme boost en veel steun van de inwoners van onze gemeente. Ik zal me eerst inwerken als raadslid en dan zal ik mij ten volle smijten op de domeinen die mij goed liggen: sport, jeugd, lokale evenementen,… Ik wil iedereen bedanken die is komen stemmen.”