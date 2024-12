Jean-Marie Dedecker start tweede legislatuur als burgemeester van Middelkerke: “Burgemeester zijn is een droomjob”

De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Middelkerke werd op een drafje afgehandeld en na minder dan een half uur werd de eerste zitting reeds geheven. Beleefde applausjes en vriendelijke woordjes voor elkaar sierden deze bijeenkomst, het is ooit anders geweest in Middelkerke. Burgemeester Dedecker begint aan zijn tweede termijn als burgemeester en is daar blij om.

De installatievergadering vond plaats in zaal De Stille Meers omdat er nogal wat volk werd verwacht en dat was ook het geval. De raadsleden legden de eed af in handen van Tom Dedecker, tot dan nog voorzitter van de gemeenteraad. Een uniek moment was toen Wim Dedecker, verkozen als gemeenteraadslid voor Lijst Dedecker de eed aflegde bij zijn broer Tom en ‘nonkel’ Jean-Marie genoegzaam toekeek. Het waren de laatste politieke handelingen van Tom Dedecker die bedankt werd met een geschenk en de fakkel doorgaf aan Dirk De Poortere, eveneens Lijst Dedecker. Alles verliep heel sereen en de hele ceremonie was in een mum van tijd voorbij.

Jean-Marie Dedecker glunderde :”Het doet me veel deugd dat ik opnieuw burgemeester ben en ik ben een gelukkig mens. Het is een droomjob, burgemeester zijn is het mooiste wat je kunt hebben in de politiek. Wat me enorm veel deugd doet is de manier waarop ik verkozen ben. Ik kreeg een pak voorkeurstemmen, een op de drie Middelkerkenaars stemde voor mij, dan moet je toch tevreden zijn. Het is een uitdaging en een beloning om ons werk verder te kunnen zetten naar de toekomst toe. We hebben de afgelopen zes jaar goed bestuurd en ik beloof om het de volgende zes jaar nog beter te doen” aldus Jean-Marie Dedecker. Er staan heel wat uitdagingen te wachten, waaronder de ring rond Middelkerke en de bouw van een nieuw gemeentehuis om er maar enkele op te noemen. De installatievergadering verliep in alle geval positief en hoopgevend. De eerste echte gemeenteraad vindt plaats op 18 december om 19 uur.