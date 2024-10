Jana Hindryckx (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Kortemark: “Aandacht hebben voor het sociaal beleid”

Jana (32) woont in Zarren met haar partner Pieter Vanoverschelde en hun dochter Joëlle (9 maand). De advocate behaalde 542 voorkeurstemmen. “Ik ben zeer dankbaar dat de inwoners van Kortemark mij als nieuweling het vertrouwen geschonken hebben om hen te vertegenwoordigen. Ik wil aandacht hebben voor de noden en bekommernissen van de inwoners van Kortemark en van alle deelgemeenten. Een bruisend verenigingsleven en een goede jeugdwerking primeren voor mij, want dit vormt de hoeksteen van een hechte gemeenschap waarin iedereen zich kan ontplooien. Tevens wil ik aandacht besteden aan het sociaal beleid. We moeten ervoor zorgen dat iedereen in onze gemeente de ondersteuning blijft krijgen die hij of zij nodig heeft.”