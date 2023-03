Jan Vanroose (Vooruit) kondigt onverwacht ontslag aan als gemeenteraadslid in Oostende

Op de gemeenteraad van Oostende heeft Jan Vanroose (Vooruit) vriend en vijand verrast door zijn ontslag aan te kondigen.

Jan Vanroose is als sinds begin jaren ’90 actief bij de socialisten, hij kwam in 2012 in de gemeenteraad. Hij was ook jarenlang voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard. In 2018 was hij opvolger, maar doordat topfiguren ontslag namen, kwam hij alsnog in de gemeenteraad. Hij liet zich opmerken met interpellaties en punten over het koloniaal verleden.

Tratsaert mogelijk opvolger

Vlak voor zijn laatste interpellatie over de Amandine verraste hij met de mededeling dat hij zijn ontslag aanbood. Hij kreeg applaus, bedankte en haalde uit naar Vlaams Belang : “Blij dat ik van die kant geen applaus kreeg.” Vanroose wordt wellicht opgevolgd door Björn Tratsaert. Hij is nu voorzitter en één van de directe opvolgers.