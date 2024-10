Jan Roggeman (Veurne Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Een warm en solidair Veurne voor iedereen”

Jan Roggeman (64) engageerde zich 34 jaar lang als zelfstandig slager voor zijn zaak in de wijk Petit Paris. Niets was hem te veel gevraagd. Met een gemoedelijke babbel, een luisterend oor en leveringen aan huis voor wie het nodig had, maakte hij voor vele Veurnaars het verschil. Jan is al meer dan veertig jaar de trouwe partner van Diane, de trotse vader van drie kinderen en de fiere opa van Milo. Hij behaalde 540 voorkeurstemmen. Jan Roggeman komt in de plaats van Pascal Sticker, die afstand doet omdat er anders belangenvermenging is met zijn dochter Elise.

Jans grootste bekommernis was en is een warm nest bieden aan zijn (klein)kinderen, in een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar kwaliteiten ten volle kan benutten. “Ik geloof in een warm en solidair Veurne, waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Elke Veurnaar moet zich vooral thuis voelen in zijn of haar stad.”