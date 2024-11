Jan Feryn (Team Deerlijk) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Samen werken aan een gezonde gemeente”

Jan Feryn (66) was een van de verruimingskandidaten op de lijst van Team Deerlijk. Vanop de zesde plaats behaalde hij 339 voorkeurstemmen. Jan runde een milieuadviesbureau dat meer dan 1.000 bedrijven hielp en leidt nu een internationaal milieubureau met een 90-tal medewerkers. Jan is ook voorzitter van Natuurpunt Gaverstreke. Hij ontwierp het Wijmelbroek en de Wilgenhoek en samen met de overheid realiseerde hij de natuurgebieden De Bonte Os en de Kleine Gavers. “Het is een uitgelezen kans om het belang van diversiteit en de problematiek rond de klimaatverandering te bepleiten”, stelt Jan. “Samen gaan voor een mooi, evenwichtig, gezellig, biodivers, klimaatrobuust, gezond en leefbaar Deerlijk.”