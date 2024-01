Jan De Metsenaere zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid

Na Peter Van Hecke (Open VLD), Henk Deprest (Open VLD), Kiran Van Landschoot (Open VLD) en Peter Van Hecke (N-VA) is Jan De Metsenaere (N-VA) al het vijfde raadslid op 27 dat zijn partij verlaat en als onafhankelijk raadslid de rit uitdoet.

Dertien jaar geleden stond Jan De Metsenaere (46) mee aan de wieg van de Maldegemse N-VA afdeling. In maart 2022 kwam hij in de gemeenteraad in vervanging van ontslagnemend Rudi De Smet. Op het einde van dat jaar werd hij ook de nieuwe voorzitter van N-VA Maldegem. In september, toen zijn bestuur hem niet volgde om Peter Van Hecke (nu ook onafhankelijk raadslid) als toekomstig lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan te duiden, heeft De Metsenaere als voorzitter ontslag genomen. Nu stapt hij ook uit de partij.

“Omdat ik mezelf niet meer zie functioneren als lid van de huidige N-VA-fractie en geen concessies wil doen aan mijn principes, het nastreven van mijn idealen en mijn visie voor Maldegem heb ik besloten om tot het einde van deze bestuursperiode als onafhankelijk raadslid te zetelen. Ik blijf mij onverminderd inzetten in de huidige meerderheid voor een welvarend, warm en veilig Maldegem”, motiveerde Jan De Metsenaere zijn beslissing. Over zijn politieke toekomst wil hij nog geen uitspraken doen. (LV)