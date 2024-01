Jan De Metsenaere wordt onafhankelijk raadslid in Maldegem: “Met gemengde gevoelens”

Het blijft rommelen binnen de Maldegemse politiek. Nadat Peter T. Van Hecke in oktober vorig jaar N-VA verliet om als onafhankelijk schepen te gaan zetelen en de lijst Ons Dorp te lanceren, verlaat nu ook gemeenteraadslid Jan De Metsenaere de partij. “Het was niet makkelijk om deze beslissing te nemen, maar ik wil geen concessies doen.”

“Na dertien jaar geleden aan de wieg gestaan te hebben van N-VA Maldegem, was dit geen evidente beslissing”, vertelt Jan De Metsenaere. “Na een maandenlange bewogen zoektocht naar een lijsttrekker had ik eind september al mijn ontslag ingediend als voorzitter. De afgelopen maanden heb ik intensief nagedacht over mijn politieke toekomst en de koers die ik wil varen als gemeenteraadslid. Na zorgvuldige overweging en diverse overleggen heb ik nu besloten om als onafhankelijk raadslid verder te gaan. Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik mezelf niet meer zie functioneren als lid van de huidige fractie en zo het nastreven van mijn idealen en visie voor Maldegem niet op een optimale manier kan verwezenlijken.”

geen concessies

“Het was niet makkelijk om deze beslissing te nemen, maar ik wil geen concessies doen aan mijn principes en de belangen van de Maldegemse bevolking. Binnen de huidige meerderheid blijf ik me dan ook onverminderd inzetten voor een welvarend, warm en veilig Maldegem. Mijn jarenlange ervaring als gemeenteraadslid, als zoon van een ervaren gemeenteraadslid en met vele jaren in het lokaal bestuur op de teller, stellen mij in staat om op onafhankelijke wijze de belangen van onze inwoners te behartigen”, besluit Jan De Metsenaere, die nog geen uitspraken doet over zijn politieke toekomst en met waardering terugblikt op zijn periode bij N-VA Maldegem. “Ik ben dankbaar voor de samenwerking en hoewel ik nu een andere weg insla, zal ik te allen tijde openstaan voor constructieve samenwerking met alle politieke partijen die het belang van Maldegem centraal plaatsen”, klinkt het.