Jan Colpaert (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Meer investeren in kwalitatieve fietspaden”

Jan Colpaert was lijsttrekker voor Vlaams Belang en behaalde 166 voorkeurstemmen. De 57-jarige bouwvakker woont samen met Sabrina Clauw in de Paanderstraat. Hij is de (plus-)papa van Brian, Justine en Sybren. Fietsen is zijn grote hobby. “Mobiliteit ligt mij heel na aan het hart”, stelt Jan. “De huidige verkeerssituatie laat te wensen over. Iedereen moet door het centrum van Deerlijk. Dat is niet te doen. Er moet dringend een circulatieplan komen. We willen af van de fietsstraten die een onveilig gevoel bij fietsers veroorzaken en opstoppingen in het centrum. In plaats daarvan willen wij meer investeringen zien in de aanleg van kwalitatieve fietspaden die de veiligheid en doorstroming verbeteren.”