Jan Cappelle (Groen) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Timmeren aan langetermijnvisie”

Jan Cappelle uit centrum Waregem zetelt vanaf december voor Groen. De 48-jarige professor duurzame energietechnologie is in de regio ook gekend als frontman van Het Onderspit. Cappelle behaalde 589 voorkeurstemmen.

“Ik ben blij met het persoonlijk resultaat. Maar het doel was de absolute meerderheid, die onze stad al jaren in een comateuze slaap houdt, om te vormen naar een overlegmodel met meerdere partijen. Dat is niet gelukt”, reageert Jan.

“Als gemeenteraadslid wil ik timmeren aan een langetermijnvisie op onder meer wonen, mobiliteit, jeugd en ondernemerschap.”