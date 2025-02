Izegemse meerderheid geeft update over enkele grote projecten: nog geen beslissing rond Cultuurfabriek, nieuw zwembad blijft op huidige site

Op de gemeenteraad van Izegem heeft de meerderheid meer verduidelijking gegeven over enkele grote projecten die nog hangende zijn, zoals de Cultuurfabriek, evenementenhal en het nieuwe zwembadcomplex.

Het was raadslid Eva Bossuyt (Vooruit-Groen) die naar een stand van zaken vroeg tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag. “De beleidsvisie bleef hier uiterst vaag over”, zegt ze. “Maar onlangs werd in de krant al meer info prijsgegeven. Daarom graag een toelichting, want we kunnen niet enkele maanden wachten tot de meerjarenplanning er is om dan pas nieuwe concrete info te ontvangen. We lezen onder andere dat de bib niet meer zou opgenomen worden in de Cultuurfabriek en dat er in de pers een hint was naar een andere locatie voor het zwembad, net zoals het zwembad prioriteit zou krijgen en dan pas de sporthallen. Hoe zit het nu precies in elkaar? Ook raadslid Bert Maertens (N-VA) had eerder al gepolst en uitgehaald naar de stad over de tegenstrijdige info die er circuleert rond de Cultuurfabriek.

Cultuurfabriek

Cultuurschepen Sam Weyts (Vlaams Belang) zegt dat er wat de Cultuurfabriek betreft nog geen formele beslissing is genomen. “Kunstacademie Art’Iz moet zo snel mogelijk verhuizen”, meent hij. “Ook voor de bib zijn er dringende kosten, al is het nog niet beslist of die laatste effectief mee verhuist naar de Cultuurfabriek of niet. De subsidies die in de vorige legislatuur werden verkregen, gelden enkel voor het luikje van de kunstacademie. Willen we het stadsarchief, de heemkring en bib mee verhuizen, dan is dat een meerkost van acht miljoen euro. Dat is het overwegen waard, maar er komen veel financiële uitdagingen op ons af. Ik heb intussen bij Agion (dat de subsidie verleent, red.) gevraagd wat er zou gebeuren moest de bib niet mee verhuizen, want die subsidie mag inderdaad niet in het gevaar komen. Zolang we niet aan de helft van de bebouwde oppervlakte raken, dan blijft die overeind. Uit gesprekken met medewerkers van de bib en heemkring blijkt intussen dat zij geen vragende partij zijn om te verhuizen. Ze vonden dat er in het vorige concept te weinig ruimte voor hen voorzien was. We moeten nog eens met alle betrokkenen samenzitten. Als we met zijn allen verhuizen, moet er meer draagvlak gecreëerd worden. We vinden synergieën en kruisbestuivingen zeker een meerwaarde, maar als goede huisvader moet je ook zaaien naar de zak. We gaan alles concreet naast elkaar leggen en dan pas een overweging maken.”

Nieuw zwembad en evenementenhal

Wat het nieuwe zwembadcomplex betreft zegt burgemeester Kurt Grymonprez dat hij een bouwklaar plan wil. Dat de stad zich eerst op het zwembad zou richten en pas in een latere fase werk zou maken van de extra sporthallen noemt hij “interpreteerbaar”. “We gaan wel degelijk een plan voorleggen waar ook de sporthallen in zitten, maar het zwembad is prioriteit. We hebben gedacht aan andere locaties omdat de fasering ons moeilijk lag. Maar om geen risico te nemen, blijven we op de huidige site. We kregen recent enkele scenario’s voorgeschoteld en dat plan zal in de commissie Masterplan Sport worden voorgelegd. We zijn er dus grondig mee bezig.”

Er is vanuit de Provincie groen licht voor de bouw van de nieuwe evenementenhal. “Blijft tot eind maart alles zoals het nu voorlegt, dan kunnen we overgaan tot de sloop van zaal ISO en realisatie van de hal”, aldus de burgemeester. “De verdere opvolging van deze projecten gaan we in de commissies doen.”

Eva Bossuyt is blij met de update. “Maar we waarschuwen toch voor het te veel bijsturen van plannen. Dit leidt tot onduidelijkheid, verspilling en vertraging”, zegt ze. “Woorden zijn belangrijk, zeker als er een subsidie aan vasthangt. Stel snel af met de hogere overheden in verband met deze subsidie en laat die niet in gevaar komen. Het is goed dat we info zullen krijgen in de commissies, maar blijf aandachtig zodat belangrijke punten wel op de gemeenteraad komen voor alle burgers.”