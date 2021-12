Izegem kiest voor nieuwbouw jeugdhuis de Tunne aan evenementenhal

In zijn aanpassing voor het meerjarenplan voorziet het stadsbestuur van Izegem meer budget voor de nieuwe evenementenhal. Grootste verandering blijkt de toevoeging van een nieuwbouw voor het afgebrande jeugdhuis De Tunne in het project.

Begin vorig jaar maakte de stad in samenspraak met de huidige gebruikers en de betrokken adviesraden een plan van eisen voor een nieuwe evenementenhal. Zo moet de polyvalente zaal een capaciteit van 500 personen zittend en 1.500 staand hebben en moet de zaal geschikt zijn voor zowel kleinschalige initiatieven als grotere evenementen. Omdat het voorziene budget van 2,4 miljoen euro toen niet als toereikend werd beschouwd en geen enkele ontwerper aan de minimumeisen voor de bouw voldeed, werd dat bedrag nu verhoogd tot 4,5 miljoen euro. “Omdat we niet willen inboeten op de grootte, duurzaamheid en functionaliteiten van de nieuwe evenementenhal”, zegt bevoegd schepen Lisbet Bogaert. “Begin volgend jaar kunnen de ontwerpbureaus een nieuw voorstel indienen, mét een integratie van het nieuwe jeugdhuis De Tunne.”

Het oude jeugdhuis verdween begin 2021 in de vlammen nadat twee tieners met vuur speelden. De jongeren vinden voor hun werking tijdelijk onderdak in café L’Abattoir, maar nu is dus beslist dat ze een nieuwbouw krijgen aan de nieuwe evenementenhal op de plaats waar nu nog zaal ISO staat. “We hadden daarover al verkennende gesprekken met de jongeren achter het jeugdhuis”, zegt jeugdschepen Lothar Feys. “Voor hen was het belangrijk dat ze op een centrale plaats actief zouden zijn en dat is op de site Krekel-Zuid zeker het geval. Op die manier kunnen ook veel faciliteiten, zoals de toiletten en zalen voor feesten gedeeld worden.”

Investeren in sport

Ook in de sportsector zal de stad het komende jaar investeren. “De kleedkamers en het sanitair op het voetbalveld in Kachtem worden vernieuwd en we zullen vijf robotgrasmaaiers aankopen voor de vijf natuurgrasvelden in onze stad”, vertelt schepen van sport Lothar Feys. Voor de nieuwe kleedkamers is 140.000 euro voorzien, voor de aankoop van de robotmaaiers 60.000 euro.

“Daarnaast willen we met een Multimovepad kinderen aanzetten om op een speelse manier te bewegen in een natuurlijke en uitdagende omgeving”, zegt de schepen. Het lusvormig pad met een mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving komt tussen het Blauwhuispark en Wandel op de Mandel. Er is een budget van 125.000 euro voorzien.