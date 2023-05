Izegem geeft groen licht voor heraanleg Marktstraat, al blijft knip in Wijngaardstraat voor wrevel zorgen

De gemeenteraad van Izegem geeft groen licht voor de heraanleg van de Melkmarkt in het najaar, al blijft de oppositie het moeilijk hebben met de bijhorende knip in de Wijngaardstraat.

De majestueuze rode beuk die bekend staat als de Vredesboom is dé blikvanger op de verder royaal betegelde en beklinkerde Melkmarkt. “Die behouden we uiteraard bij de nakende heraanleg en hij krijgt zelfs extra ruimte om te groeien”, zegt groenschepen Caroline Maertens (N-VA). “De vele verharding gaan we echter herinrichten tot een groene long rond onze erfgoedboom. Er is zelfs extra budget voorzien om een externe boomdeskundige aan te stellen om ons bij de werken te begeleiden.”

Ontmoeting staat centraal

Bij de heraanleg zal ontmoeting centraal staan. “We willen een plek creëren waar het aangenaam toeven is. Het pleintje maken we verkeersvrij, behalve voor de hulpdiensten. In samenspraak met de handelaars richten we de terrassen aan hun kant opnieuw in. Er komen ook zitelementen en vuilnisbakken, net als zitranden in beton rond de grote boom.”

Het oorspronkelijke ontwerp is grotendeels bewaard gebleven. Toch zijn er enkele kleine wijzigingen. “Na overleg met de bewoners is er afgestapt van picknickbanken om de gevreesde overlast te vermijden”, aldus de schepen. “Er komen ook ‘fietsnietjes’ om je fiets tegen te plaatsen. De oorlogsmonumenten gaan we dan weer opwaarderen door ze te reinigen en de ruimte er rond hedendaagser in te richten. Hoewel er voor de passage van de hulpdiensten vier bomen moeten sneuvelen komen er nadien tien nieuwe bomen, heel wat vaste planten en gefundeerd gras bij. Vijf andere blijven bewaard. Voor jongere inwoners komen er ook speelelementen in de vorm van verschillende blokken.” De stad overweegt, tot blijdschap van Groen, ook extra ruimte voor bakfietsen te voorzien.

Vooruit-raadslid Julie Vandewatere hoopt dat de passage voor de hulpdiensten efficiënt blijkt. Volgens de stad komen er geen beweegbare paaltjes, maar een systeem met nummerplaatherkenning.

Knip in Wijngaardstraat

De knip in de Wijngaardstraat, die nu al zichtbaar is door strategisch geplaatste nadarhekken, blijft echter zwaar op de maag van Vlaams Belang liggen. “Dit is voor ons letterlijk en figuurlijk een brug te ver”, verwijst Rik Baert schalks naar de werken aan de nabije Centrumbrug.

Zijn partij vreest voor grote verkeersinfarcten door de noodzakelijke omweg die auto’s moeten maken. “Gelukkig kan de knip vlot terug gedraaid worden moest dit op termijn niet werken”, besluit hij. STIP had liever gezien dat de knip zou ‘groeien’. ‘Bijvoorbeeld door die enkel op zondag in te voeren en er op andere dagen een luwe doorgang van te maken”, aldus Kurt Grymonprez.

Zowel Vlaams Belang als STIP pleitten nog voor een nieuwe locatie voor de monumenten, zodat er nog meer ruimte voor een groener plein zou zijn, maar dat zou te duur uitvallen. STIP verwijst naar 400.000 euro in de jaarrekening, maar die is volgens de stad gereserveerd voor de restauratie van de Etiz-toren.

De werken starten in september, meteen na Izegem Kermis. Er vinden tegelijk ook rioleringswerken plaats. Ze moeten afgelopen zijn tegen de Batjes in juni 2024.