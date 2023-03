Is nieuwe partijnaam van Brugse CD&V te lang voor de kieslijsten?

Er is nogal wat commotie ontstaan na de bekendmaking van de naam waarmee de Brugse CD&V in 2024 naar de kiezer wil trekken. Die zou nu te lang zijn voor de kieslijsten. Lokaal voorzitter Guy Rogissart schept enige klaarheid.

Elke partijnaam mag maximaal twintig lettertekens tellen. Maar ‘Brugse CD&V – lijst burgemeester’, waarmee de plaatselijke afdeling van de christendemocraten vorig weekend uitpakte, telt 32 lettertekens, spaties inbegrepen! Een groot probleem voor deze partij?

Sterk merk

Guy Rogissart ontkent in alle toonaarden: “We trekken naar de stembus met de naam ‘Brugse CD&V’, waarmee we willen beklemtonen dat we fier zijn op onze stad. Maar ook duidelijk aantonen dat we CD&V nog altijd een sterk merk vinden. Het is dus geenszins een afstoten van onze nationale partijnaam, omdat CD&V het in sommige peilingen minder goed deed.”

Sideline

“Lijst burgemeester’ is slechts een ‘sideline’ – een ondertitel, waarmee we aangeven dat onze partij nu de burgemeester in zijn rangen heeft en we de ambitie hebben om de grootste partij in Brugge te blijven en dus ook na 2024 de burgemeester zullen leveren. Er is dus geen enkel probleem met onze partijnaam…”

