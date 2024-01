Is het kruispunt Hoogstraat – Kerkstraat in Gistel gevaarlijk?

Discussie in de gemeenteraad: volgens oppositiepartijen CD&V en Groen is het kruispunt van de Hoogstraat en Kerkstraat gevaarlijk voor fietsers en wandelaars. Burgemeester Defreyne wijst erop dat er ingrepen zijn gebeurd en legt het punt nog eens voor in de mobiliteitsraad.

Bas Vermeulen (CD&V) bindt de kat de bel aan. “Voetgangers die in de Hoogstraat aan de overkant van centrum Oud Stadhuis wandelen en de Kerkstraat willen dwarsen richting de Markt komen in een gevaarlijke situatie terecht. Auto’s die uit de Kerkstraat komen en de Hoogstraat naderen, kijken enkel naar links om tegemoetkomend verkeer door te laten, maar merken voetgangers die van rechts komen niet op en rijden door. Zo zijn ons al enkele bijna-ongevallen gemeld. Zijn er opties om de situatie specifiek op dit punt veiliger te maken? Zo loopt het voetpad wel door, maar ontbreekt een zebrapad.”

Andy Versyck (Groen) kon Vermeulen volgen. “Ook voor fietsers die vanuit de Hoogstaat de Kerkstraat willen inrijden, is het gevaarlijk. Auto’s in de Kerkstraat nemen de afslag ruim, waardoor fietsers in het stukje groen naast horecazaak De Kroon worden gedwongen.”

Vlaamse bevoegdheid

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) biedt beide opmerkingen een antwoord. “Het kruispunt valt onder het beheer van het Agentschap Wegen & Verkeer en werd begin deze legislatuur door de Vlaamse overheid opgenomen als zwart punt. Zo’n twee jaar terug volgde hier al een ingreep op vraag van het stadsbestuur: het voetpad werd breder gemaakt en in de Kerkstraat verving een stopstreep de haaientanden. Volgens de wegcode is elke autobestuurder dus verplicht volledig te stoppen alvorens het voetpad te overrijden. We vinden gelijkaardige situaties terug aan parking Post, de Hallestaat en Halve Maanstraat.”

“Bestuurders moeten altijd naar links en naar rechts kijken vooraleer ze een doorlopend voetpad kruisen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de weg prioritair te maken en bijgevolg met een zebrapad te werken.” De gedachtegangen zullen nog eens worden aangestipt in de adviserende mobiliteitsraad.

