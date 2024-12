Installatievergadering in Oostrozebeke had veel weg van een Vlaamse kermis

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Oostrozebeke was haast een feestelijke bedoening. Eigenlijk had de eedaflegging van de nieuwe raadsleden iets weg van een Vlaamse kermis. Zij hadden massaal familie en vrienden meegebracht om hun historische moment van dichtbij mee te maken. Na iedere eedaflegging volgde een spontaan applaus van het publiek.

Dat publiek was massaal op gedaagd en een ruwe schatting bracht ons op een kleine 150 aanwezigen. De sfeer was feestelijk. Nergens viel een harde reactie te noteren, ook niet vanuit de oppositie Inspraak.nu die zware klappen kreeg in de gemeenteraadsverkiezingen.

De oppositie die nu gehalveerd is zat er eerder gelaten bij. Er viel op geen enkel moment een vijandige reactie te noteren toen de twee verkozen oppositieleden van het Vlaams Belang hun eed mochten afleggen. Integendeel, de twee sympathieke jongens verbroederden aardig mee met de rest van de herschikte gemeenteraad.

Het ziet er naar uit dat burgemeester Luc Derudder geen moeilijke legislatuur tegemoet gaat gezien de positieve sfeer die er nu al als. Na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn lichtte de burgemeester al even een tipje van wat er allemaal op de nieuwe formatie afkomt.

Volgens de burgemeester zijn de toekomstige uitdagingen groot met als belangrijkste gegeven de bouw van een nieuw gemeentehuis wat de naam zal krijgen van administratief centrum. De apotheose van de installatievergadering hield de burgemeester tot op het einde. Iedereen die op het installatiefeest aanwezig was mocht een uur lang gratis drinken op het succes van de nieuwe ploeg. (CLY)