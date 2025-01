Installatievergadering in fusiegemeente Wingene wordt juridisch steekspel: Brecht Warnez voor 1 dag burgemeester

Technisch-juridisch lijkt het perfect normaal, maar toch nog een verrassing: de installatievergadering in Wingene op donderdag 2 januari zag Brecht Warnez voor één dag burgemeester worden! Dat is wettelijk zo voorzien, vermits de stemmenkampioen van de grootste lijst automatisch het initiatiefrecht heeft.

Onder massale belangstelling – de vernieuwde raadzaal in het gemeentehuis van Wingene was duidelijk te klein voor de pakweg 200 aanwezigen – vond de installatievergadering plaats van de gemeenteraad in de nieuwe fusiegemeente Wingene. Voorzitter Hendrik Verkest kreeg de uitgebreide taak, om de installatievergadering in goede banen te leiden. “Dit is een historische zitting”, aldus Verkest. “In deze zaal wordt het grote kader goedgekeurd, waarin de nieuwe fusiegemeente Wingene vorm zal krijgen. Er ligt dus veel werk op de plank.” Eén verkozen raadslid deed afstand van zijn mandaat, met name Luc Huys (Respect). Zijn opvolger wordt Stephanie Dujardin. Vervolgens mochten alle 27 raadsleden en schepenen de eed afleggen. Hendrik Verkest werd herverkozen als voorzitter van de gemeenteraad.

Twee burgemeesters

Waarschijnlijk uniek voor Vlaanderen werden daarop twee, jawel twee, burgemeesters beëdigd. Vooreerst Brecht Warnez als stemmenkampioen en dus ‘aangewezen’ burgemeester. Daarna Lieven Huys die hem vanaf 3 januari – één dag later – opvolgt waarna Brecht Warnez terug eerste schepen wordt. Een wat bizarre ingreep, maar technisch-juridisch noodzakelijk. “Als ik het mandaat als burgemeester meteen zou weigeren en overdragen mag ik wettelijk gezien daarna dat ambt ook niet meer opnemen, ook niet in 2028”, legt Warnez ons later uit. “Vandaar dat ik burgemeester moet zijn, al is het voor één dag.”

Dit is een historische zitting. Er ligt veel werk op de plank

Rollen omgedraaid

In juni 2028 worden de rollen opnieuw gewoon omgedraaid. Brecht Warnez wordt dan burgemeester en Lieven Huys eerste schepen. Vreemd genoeg werd dat niet met zoveel woorden tijdens de vergadering duidelijk gemaakt. Het was opvallend dat tijdens de eedafleggingen Lieven Huys van de rijkgevulde zaal het meeste applaus mocht ontvangen.