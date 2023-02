Inleverbus doet bib Langemark openingsuren aanpassen

Binnenkort komt er een inleverbus aan de bibliotheek van Langemark waardoor iedereen dag en nacht materiaal kan inleveren. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de openingsuren aan te passen. Zo zal de bibliotheek vanaf april niet langer open zijn op donderdag.

“We hebben een inleverbus die eraan komt waardoor op alle momenten van de dag materiaal teruggebracht kan worden”, lichtte schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) toe op de gemeenteraad van maandag. “Dat gegeven en het feit dat er mensen met pensioen gaan heeft het hele bibliotheekteam ertoe aangezet om de openingsuren onder de loep te nemen. Er wordt zo geopteerd om gelijke openingsuren te hanteren in voor- en namiddag om verwarring te vermijden.”

Gesloten op donderdag

Het gevolg is dat de bib zou sluiten om 18.30 uur in plaats van 19 uur. Op donderdag gaat de bibliotheek helemaal niet meer open, terwijl dat op vandaag van 16 uur tot 19 uur is. “Gemiddeld slechts 6 procent van het totaal aantal bezoekers komt langs na 18 uur”, verdedigde Hoornaert de beslissing. “Donderdag haalt gemiddeld het minst aantal bezoekers tijdens de werkweek. Enkel wanneer er extra sluitingen zijn, sluit het gemiddeld aantal bezoekers aan bij de andere openingsdagen, maar de nieuwe inleverbus zorgt ervoor dat er dagelijks – en dus ook op sluitingsdagen – ingeleverd kan worden bovenop de vaste 18 openingsuren.”

Personeelsbestand

De nieuwe openingstijden worden ingevoerd vanaf maandag 3 april. Lieven Vanbelleghem (CD&V) maakte zich toch zorgen over de vermindering van het personeelsbestand. “Wat is de toekomstvisie rond personeel in de bibliotheek?”, vroeg Vanbelleghem zich af. “Als je een goede dienstverlening wil hebben, moet je zorgen dat de mensen ook niet iedere dag moeten werken. Van zodra er iemand ziek wordt, zit je in de miserie.”

“Iemand die één vijfde werkt gaat met pensioen en wordt niet vervangen. Dat idee werd in het verleden al eens gesuggereerd. In het kader van het meerjarenplan hebben we keuzes moeten maken. Dat was een van die keuzes”, repliceerde schepen Hoornaert. (TOGH)