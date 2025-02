Ingrijpende riolerings- en verbeteringswerken aan Ruiseledesteenweg verlopen zonder vertragingen: weg Wingene-Ruiselede eind dit jaar klaar

Als de werken naar wens blijven verlopen, zal de baan van Wingene naar Ruiselede eind dit jaar eindelijk afgewerkt zijn. Dat kondigde schepen voor openbare werken Jens Danneels aan tijdens de jongste gemeenteraad, op vraag van oppositieraadslid Tom De Paepe. Dat zou alvast een meevaller zijn, omdat de weergoden sinds de start in augustus 2023 absoluut niet meewillen.

Vandaag zitten de werken nog steeds in fase drie, in de omgeving van Sint-Jan. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan het laatste stuk vóór de omleidingsweg Kleine Veldstraat. Het opzet van de werken is duidelijk: de weg verbreden zodat aan beide zijden een comfortabel fietspad mogelijk is, gescheiden riolering aanleggen volgens de huidige normen en het afvalwater van zo’n 200 gezinnen – die nu nog ongezuiverd in grachten belandt – aansluiten op een officieel rioleringsnetwerk. Hier wordt meteen een forse inhaalbeweging gemaakt van een reeds lang aanslepende en eigenlijk onhoudbare situatie. In 2022 moesten nog grondaankopen worden gedaan, om de weg breder te maken. Tot dan ontbrak alle ruimte voor veilige fietspaden en een moderne riolering.

Buurt-afgevaardigden

“Deze werken creëren een overlast voor de inwoners van de wijk Sint-Jan”, liet oppositieraadslid Tom De Paepe verstaan. “Op welke manier wordt er met hen rekening gehouden?” Schepen Danneels stelde, dat overlast bij dergelijke omvangrijke werken quasi onvermijdelijk is. In een vroeger interview liet Aquafin zich reeds ontvallen dat kilometers betonvlakken moeten opgebroken worden, oude nutsleidingen vervangen voor zowel telefonie, internet, water, gas en elektriciteit, honderden woningen opnieuw aangesloten en twee nieuwe pompstations gebouwd. Daarna moet de weg nog volledig heraangelegd worden. Vanaf 2026 zouden er over de hele afstand Wingene-Ruiselede twee deugdelijke fietspaden moeten liggen. “Voor de wijk Sint-Jan hebben we buurtafgevaardigden aangesteld, die ons bij problemen op de hoogte houden”, stelde Danneels. “We krijgen vooral meldingen van zwaar verkeer, dat toch de kleine omleidingswegen gebruikt ondanks de duidelijke verbodstekens. Maar het aantal klachten valt erg mee.”

6 miljoen

Het hele project is een samenwerking tussen Aquafin, de provincie en de gemeente. Aquafin regelt het gescheiden rioleringsstelsel (1,45 miljoen euro), de provincie financiert de fietspaden (1,2 miljoen euro) en de gemeente Wingene pakt de weg aan (3,55 miljoen euro). De werken verlopen redelijk ingewikkeld, omdat ook diverse zijstraten in dit project zijn opgenomen. Daarmee bestaat het hele project uit maar liefst dertien fases. Voorlopig kan het verkeer omrijden via de Balgerhoekstraat, de Keukelstraat en de Kleine Veldstraat. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 6,2 miljoen euro (exclusief btw).