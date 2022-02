Ingelmunster krijgt Cultuurhuis en ook nieuwe gym- en trampolinehal in het gloednieuwe Sportpark

Het Ingelmunsterse verenigingsleven draait op volle toeren. De nood is groot aan voldoende infrastructuur voor het organiseren van allerlei evenementen. Daarom besliste het gemeentebestuur om deze legislatuur werk te maken van twee grote projecten: het bouwen van een Cultuurhuis en een nieuwe sporthal. Op dinsdagavond werden beide plannen uitvoerig uitgelegd tijdens de gemeenteraad in ’t JOC in de Bollewerpstraat in aanwezigheid van diverse geïnteresseerde dorpsgenoten.

Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centrumparking. Een bewuste locatie om de dynamiek in het centrum van de gemeente te versterken. Met het aanstellen van ‘bildt. architecten’ uit Roeselare gaat dit project een nieuwe fase in en zijn de eerste visualisaties een feit.

600 staanplaatsen

“Het Cultuurhuis wordt een gebouw op maat van onze gemeente. Centraal komt de foyer, het kloppend hart dat verbonden is met de andere ruimtes. Op het gelijkvloers vind je twee volledig uitgeruste polyvalente zalen. Een grote zaal met ongeveer 300 zitplaatsen of 600 staanplaatsen en een uitschuifbare zittribune. En een kleine zaal met zo’n 100 zitplaatsen en diverse opstelmogelijkheden”, vertelt schepen van jeugd en evenementen Trui Lambrecht. “Zo zijn beide zalen bruikbaar voor allerlei activiteiten zoals een optreden, kleine fuif, voorstelling of barbecue van een vereniging. De logistieke bediening gebeurt vanuit een achterliggende verbindingsgang die de bergingen, keuken en barruimtes flexibel aan elkaar koppelt”

Leescafé en bibliotheek

Naast de foyer bevindt zich het leescafé. Een leuke locatie waar je als bezoeker de krant kan lezen, een babbeltje slaat met andere bezoekers, enz. Op de eerste verdieping komt een hedendaagse bibliotheek. Een verzamelplaats van boeken en tijdschriften, maar ook een locatie om elkaar te ontmoeten en informatie te delen via lezingen, workshops, …. De ‘Open bib+’: een bibliotheek met brede openingsuren, waar je dankzij een technisch systeem ook terechtkan als er geen personeel aanwezig is.

Beleving en ontmoeting

In het Cultuurhuis ontmoeten Ingelmunsternaren elkaar: samen een koffie drinken, genieten van een goed optreden of deelnemen aan een workshop. “Het Cultuurhuis zal de plek bij uitstek zijn voor allerlei activiteiten en culturele evenementen. Een toegankelijke locatie waar iedereen vrij binnen en buiten loopt om te beleven en te ontmoeten”, vervolgt Trui. “Het is de bedoeling om in het najaar van 2023 met de bouwwerken te starten. Ondertussen tekenen de architecten het bouwplan verder uit en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Op het terrein zelf zijn de afbraakwerken bezig en starten in de loop van dit jaar de bodemsaneringswerken.” Van Jonas Vandewalle van ‘bildt.architecten’ vernamen we dat de raming 5.378.000 euro bedraagt, zonder btw en studieontwerp.

Sportpark

Dankzij het masterplan Sportpark is duidelijk welke ingrepen nodig zijn om van het sportcentrum een groen Sportpark te maken. Een eerste realisatie uit dit plan is het bouwen van een nieuwe gym- en trampolinehal naast de bestaande sporthal. Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal.

“De projectdefinitie kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. Bovendien zullen sportclubs minder moeten uitwijken voor events door de komst van het nieuwe Cultuurhuis”, zegt Jan. De projectdefinitie bevat de basisinfo waaraan de nieuwbouw moet voldoen: afmetingen, situering, bouwlagen,… Binnenkort volgt de aanstelling van een architect. Die kan de projectdefinitie gebruiken als leidraad om het bouwproject concreet uit te werken. De start van de werken is voorzien midden 2023.