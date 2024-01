Ingelmunster heeft een spaarpot en heel wat projecten in 2024

Tijdens de gemeenteraad zijn het budget en de beleidsplanning aan bod gekomen. Na de moeilijke jaren door de energiecrisis en de vele loonindexaties is de situatie gestabiliseerd. Het budget van 2023 klopt af met een spaarpot en er is ruimte voor investeringen.

Volgens het budget voor 2024 sluit Ingelmunster af met een spaarpot van 11.250.000 euro. “Een mooie reserve, waarmee de volgende ploeg aan de slag kan. Bepaalde projecten lopen budgettair door in de volgende legislatuur. Maar ook dat is ingecalculeerd in het meerjarenplan voor 2025 en 2026. En er is ruimte voor investeringen of leningen”, aldus burgemeester Kurt Windels.

De nieuwe sport- en trampolinehal, het kunstgrasveld, de ontharding en aanleg van nieuwe paden, de heraanleg van het speelplein op het sportpark kosten 8,5 miljoen euro. Vlaanderen zorgt voor net geen miljoen euro subsidies. De bouw van de sport- en trampolinehal begint in februari. De heraanleg van de stationsomgeving start wellicht in 2025 en is gebudgetteerd op 4,6 miljoen euro.

De Vlaamse Waterweg voorziet 4,5 miljoen euro voor de nieuwe Lysbrug, het gemeentebestuur investeert 325.000 euro. Die werken beginnen midden 2024. Voor de aanpassingswerken aan de gemeentescholen De Zon en De Wingerd is er een subsidie van 940.000 euro van het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs (Agion). De werken kosten zo’n 1.300.000 euro en gaan weldra van start.

(Patrick D.)