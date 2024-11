Ines Covemaecker (LVP) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Verkeersveiligheid in de dorpen prioritair”

Lijstduwer bij de LVP was Ines Covemaecker (49), die in Oostvleteren samen met haar man bestuurder is van Fietsen Covemaecker & Co. Ze zijn de ouders van twee dochters. Als accountant vervulde Ines vroeger kaderfuncties in diverse bedrijven. “Als nieuweling in de lokale politiek wist ik helemaal niet wat ik hiervan moest verwachten. Ik had gehoopt dat ‘wat’ mensen op mij zouden stemmen, maar als achtste van de LVP verkozen worden met 227 stemmen was boven mijn verwachtingen. Ik ben aangenaam verrast dat zoveel inwoners mij de kans geven om mee te werken aan het positieve beleid van onze gemeente. Ik wil mij vooral inzetten voor (fiets)veiligheid in de dorpen, en voor het toerisme.”