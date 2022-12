Ine (30) wordt jongste schepen in jaren

Zoals afgesproken binnen CD&V krijgt Ine Callens een schepenambt. De 30-jarige logopediste uit Sint-Baafs-Vijve zal vanaf januari onder meer voor jeugd en mobiliteit bevoegd zijn. Guido Callewaert levert na een jaar zijn sjerp weer in.

Vorig jaar nam Magda Deprez ontslag na een lange politieke carrière. Dat was het begin van een stoelendans. Guido Callewaert hield een stoel warm voor Ine Callens. Na zich twee jaar in te werken krijgt zij nu de kans om de laatste twee jaar van de legislatuur schepen te zijn. Ze had nochtans nooit gedacht in de politiek te stappen. “Bij Kazou, de jeugddienst van de CM, stippel ik al enkele jaren mee het beleid uit. Daar heb ik op dat vlak veel geleerd. Toen CD&V kwam aankloppen, was dat het goeie moment om een sprong te wagen. En tot nu toe ben ik heel blij met die keuze”, lacht Ine.

Op de verkiezingen van 2018 kwam Ine twee stemmen te kort om in de gemeenteraad te komen. Maar doordat Emilie Clinckemaille en Carlos Verbrugghe uit de gemeenteraad stapten, kon ze daar haar kans krijgen. CD&V wilde verjongen en geloofde in haar capaciteiten. Dat resulteert in dat schepenambt. “Ik kon me altijd goed vinden in het programma van de partij. De beloofde verjonging wordt nu ook in de praktijk omgezet. Maar ik weet dat ik nog een groentje ben. Ik zal de steun van de ervaren collega’s kunnen gebruiken bij het nemen van beslissingen.”

Bevoegdheden verdeeld

CD&V herverdeelt de bevoegdheden onder de schepenen. Ine neemt dus de verantwoordelijkheden van Guido Callewaert dus niet één op één over. Ine zal bevoegd zijn voor onder meer jeugd, mobiliteit, kinderopvang, onderwijs en toerisme. Senioren valt onder Rachida Abid en landbouw gaat naar Daisy Haydon. “Als 30-jarige past de bevoegdheid van senioren bijvoorbeeld minder bij mij. Ik wil me graag concentreren op de jeugd vanwege mijn expertise bij Kazou en mijn beroep van logopediste”, geeft de oud-leidster van Chiro Elckerlyc aan.

De jeugdverenigingen hebben het de jongste tijd niet gemakkelijk gehad. Dat weet Ine en dat wil ze de volgende twee jaar nog proberen aan te pakken. “Na corona is het voor jeugdverenigingen moeilijk om jongeren naar hun evenementen te laten komen. De energiecrisis speelt hen ook parten. Op die twee zaken moeten we de jeugd goed ondersteunen.” Daarnaast ligt er ook een uitdaging op het vlak van mobiliteit. “Tijdens deze legislatuur werd de mobiliteitsraad in het leven geroepen. Daarin zetelen experten en inwoners. We moeten die raad nu verder uitrollen om de gemeente op het vlak van mobiliteit veiliger te maken.”

Ine is alleenstaande en woont in Sint-Baafs-Vijve. Ze heeft een pleegzoon van 7 jaar waar ze enkele weekends per maand op past. Dat zal ze nu combineren met haar job en het schepenambt. “Het is mijn doel om al mijn functies zo goed mogelijk in te vullen. Na twee jaar inwerken, leren en lezen ben ik klaar om me tot het einde van de legislatuur volledig voor de gemeente te geven”, besluit ze. (NVR)