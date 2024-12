Incidenten na interpellatie van oppositielid Natacha Waldmann: “In het bestuursakkoord lees ik niets over armoede”

Tijdens de 21ste interpellatie van de avond waren er enkele bitse woorden naar Natacha Waldmann (Trots op Oostende), die interpelleerde over zorg en welzijn in het bestuursakkoord. Ze kwamen van meerderheid én oppositie.

Natacha Waldmann, gemeenteraadslid voor Trots op Oostende in de oppositie en tot vorige maand nog schepen van Welzijn, interpelleerde: “Er wordt in het bestuursakkoord met bijna geen woord gesproken over armoede of armoedebeleid.” Ze blikte terug op haar eigen beleid en feliciteerde de vorige bestuursploeg: “Mensen in Oostende stromen sneller dan in Vlaanderen uit het leefloon.”

beleid blijft belangrijk

Ze stelde vragen: “Ik lees dat men afstapt van de rechtenverkenning, waarbij men 14 basisrechten onderzoekt bij mensen die een hulpvraag stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een minimale aardgaslevering geholpen worden bij die aanvraag zodat we vermijden dat ze een leefloon moeten aanvragen.” Schepen Björn Pannecoucke (Vooruit Plus): “Het armoedebeleid is zeer belangrijk. We zullen mensen op maat begeleiden.” Schepen Sandra Demuynck: “De rechtenverkenning stopt niet, de hulp bij studies en voedselbedeling blijven ook bestaan.”

Druk op schepenen

Plots kwam Tom Lamont (Vlaams Belang) scherp tussen: “We hadden voorgesteld om de bespreking van het beleidsplan in januari te houden. Als er nu druk gelegd wordt op de schepen, dan komt dat door Trots op Oostende die de bespreking per se nu wilde doen. De waarheid heeft zijn rechten.” Het plan om het in januari te doen had Waldmann en haar fractie niet bereikt. “Mijn mailadres van de stad werkt nog niet”, zo reageerde fractieleider Bart Plasschaert (Trots op Oostende).

Natacha Waldmann bleef aandringen alsof ze nooit uit de oppositie (2014-2018) was weg geweest. Daarop ontspon zich een discussie waarin ook Charlotte Verkeyn (N-VA) en burgemeester John Crombez (Vooruit) zich mengden. “We stoppen de rechtenverkenning niet, maar stappen wel af van het systeem dat u als schepen hebt uitgerold”, zei Verkeyn.

Wind van voren

Waldmann suggereerde zelfs ‘dat het bestuursakkoord al wordt aangepast’ en zei ‘dat de schepenen moesten overeenkomen’, maar ving bot. John Crombez: “U doet een verklaring van iets dat niet in het bestuursakkoord staat en speelt er vervolgens verder op in. We hervormen het systeem om gezinnen uit generatiearmoede of acute situaties te halen. Tussenkomsten van anderen zorgden voor een respectvol, deftig en serieus debat. U bent de eerste die erin slaagt om dat niet te doen.”

Waldmann was overtuigd van haar gelijk: “Ik heb het lastig dat we vragen stellen over het bestuursakkoord en we de wind van voren krijgen.” Het belooft in januari een geanimeerd debat te worden.