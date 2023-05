In Wevelgem kan je nu tot 750 euro subsidie krijgen om je voortuin te ontharden

Wevelgem zet haar inwoners aan om hun voortuinen te ontharden en te vergroenen. Een nieuw subsidiereglement is daarvoor goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van donderdag 11 mei. Het reglement treedt op 1 juni in werking.

Eerder al waren er initiatieven van de gemeente waarbij de inwoners werden aangespoord om geveltuintjes aan te leggen. “Dat kan door een tegel uit de stoep te verwijderen en er een plant te laten groeien”, zegt schepen van milieu Stijn Tant (CD&V).

Tot 750 euro

“Nu gaan we nog een stap verder met een subsidiereglement om voortuinen te ontharden en te vergroenen. Enerzijds kan je een subsidie krijgen om de voortuin te ontharden, dan moet je wel minimum vijf vierkante meter ontharden. Indien die ingezaaid wordt met gras, bedraagt de minimumsubsidie 50 euro. Per vierkante meter komt daar 10 euro bij, met een maximum tot 500 euro. Wie het ontharde oppervlak meteen beplant, kan nog meer steun genieten. Dan bedraagt de subsidie minimum 75 euro en maximum 750 euro. Vanzelfsprekend willen we zo het beplanten aanmoedigen.”

Tuinranger

Het volledige reglement zal te vinden zijn op de website van de gemeente. Daar kan ook de aanvraag ingediend worden. Wevelgem ondernam al een serie stappen om de gemeente te vergroenen. Zo kan je een subsidie bekomen voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen of voor het aanplanten van hoogstambomen in de tuin. En wie tips nodig heeft kan altijd gratis beroep doen op een tuinranger.

“Daarnaast zorgt de gemeente ook zelf voor vergroening”, vervolgt schepen Tant. “Onder meer met de jaarlijkse aanplant van het geboortebos en het schenken van een huwelijksboom en, binnenkort ook, een herinneringsboom.”

VK Tegelwippen

Jelle Stragier (Groen) moedigde de gemeente aan om een stap verder te gaan wat betreft het eigen patrimonium. Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen loopt al een tijdje”, aldus het raadslid van Groen. “We stellen echter vast dat het aantal gewipte tegels in Wevelgem vooralsnog wat tegenvalt. We zouden het tegelwippen met een aantal goeie voorbeelden een duwtje in de rug kunnen geven door de eigen gebouwen die grenzen aan het voetpad van een geveltuin te voorzien.”

Nu nog impact in straatbeeld

Het nieuwe subsidiereglement werd unaniem aanvaard. De initiële aanzet daartoe was in een eerdere gemeenteraad overigens gegeven door de N-VA fractie. “We zijn natuurlijk verheugd dat dit reglement er komt”, zei een tevreden fractieleider Filip Daem. “We hopen enkel dat er genoeg ruchtbaarheid aan wordt gegeven zodat we effectief resultaat zien in het straatbeeld.”