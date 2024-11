In twee van de drie scenario’s wordt installatievergadering nieuwe gemeenteraad uitgesteld: uitspraak verkiezingsklacht op 11 december

Tijdens de laatste gemeenteraad van Ruiselede zorgde een interpellatie van oppositiekopman Hannes Gyselbrecht (Respect) voor enige discussie. Naar verluidt zijn er niet alleen twijfels over het correct aantal stemmen in telbureau 003, maar in beperkte mate ook in telbureau 008. Dat zou betekenen dat sommige RKD-kandidaten in Ruiselede meer stemmen hebben gehaald dan gemeld. Meteen raakt ook bekend, dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de kwestie in openbare zitting zal behandelen op 4 december en uitspraak zal doen op 11 december.

Naar verluidt heeft de Wingense CD&V-RKD een verzoekschrift ingediend dat bestaat uit vier delen. Ten eerste de volledige hertelling van alle CD&V-RKD-voorkeurstemmen in alle stembussen. Het vaststellen van alle CD&V-RKD-verkozenen en -opvolgers, met de precieze rangorde. Ten derde dat de eerste periode van veertien dagen aanvangt de dag na de betekening van het arrest van de Raad. En tenslotte de vernietiging van de voordrachtsakten van kandidaat-schepenen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, zoals ingediend op donderdag 24 oktober door Lieven Huys bij algemeen directeur Jurgen Mestdagh.

Drie scenario’s

Burgemeester Greet de Roo (RKD) liet verstaan dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in openbare zitting bijeenkomt op 4 december en dat er een uitspraak zal volgen op 11 december. Dat is amper drie weken vóór de geplande installatievergadering van de nieuwe Wingense gemeenteraad op 2 januari 2025. Volgens Respect-kopman Hannes Gyselbrecht zijn er drie scenario’s mogelijk. Ofwel gaat de Raad akkoord met het verzoekschrift en wordt een gedeeltelijke of volledige hertelling uitgevoerd door personeelsleden van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Die hertelling zou binnen de week kunnen uitgevoerd worden, maar dat is niet concreet vastgelegd. Dat wordt dus een zeer nipte operatie. Ofwel wijst de Raad het verzoekschrift af en gaat CD&V-RKD niet in beroep. Dan gaat alles door zoals gepland. Ofwel wijst de Raad het verzoekschrift af en gaat CD&V-RKD wél in beroep. Dan krijgt de Raad liefst 60 dagen (!) de tijd, om hierover uitspraak te doen. In dat geval is de installatievergadering op 2 januari onmogelijk en zal er pas ten vroegste in februari of maart duidelijkheid zijn over de verkiezingsuitslag!

Heikele kwestie

Theoretisch bestaat dus de kans dat de Raad weliswaar de mogelijke fouten erkent, maar onvoldoende acht om tot een hertelling over te gaan. Dat is sowieso het slechtste scenario. De partij CD&V-RKD staat dan voor een heus dilemma: de fouten accepteren en doorgaan zoals gepland. Dat zullen nogal wat kandidaten bezwaarlijk kunnen aanvaarden. Ofwel in beroep gaan, waardoor de installatie van de nieuwe gemeenteraad noodgedwongen wordt uitgesteld. We leggen dus de heikele kwestie voor aan CD&V-RKD-voorzitter Geert Dedecker, maar die ontwijkt de vraag. “We menen toch dat we voldoende argumenten hebben, om een hertelling af te dwingen”, zegt Dedecker. “Als de installatievergadering van 2 januari niet lukt, voorziet de wet dat de gemeenteraden als vanouds doorgaan, afzonderlijk in Ruiselede en Wingene en zonder de nieuwe verkozenen. Dit tot de hele kwestie is uitgeklaard.”