In Ledegem mag je met oudejaar wél vuurwerk afschieten

Terwijl in Roeselare, Hooglede en de tien gemeenten van de lokale politiezone Arro Ieper vuurwerk op oudejaar wordt verboden, geldt dat niet in Ledegem.

Tijdens de klassieke vragenronde op het einde van de gemeenteraad in Ledegem vroeg fractieleider Caroline Seynhave of vuurwerk zal worden verboden. “Het is belangrijk de veiligheid van onze inwoners te garanderen”, liet ze horen.

“Doe geen domme dingen”

“Het grote probleem is dat je een algemeen verbod niet kan handhaven”, reageert burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Het is heel moeilijk te bepalen door wie vuurwerk wordt afgeschoten. Het blijft afwachten. Het kan ook zijn dat de weersvoorspellingen anders uitdraaien. We vragen de inwoners uitdrukkelijk om voorzichtig te zijn. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Bij deze een oproep: doe geen domme dingen.”