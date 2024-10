In deze 6 gemeenten is er nog steeds geen bestuursakkoord en is er een nieuwe formateur aan zet

Twee weken na de lokale verkiezingen weten 56 van de 62 West-Vlaamse burgemeester wie hun burgemeester wordt de komende legislatuur. In zes gemeenten slaagde de verkiezingswinnaar er echter niet in om een coalitie te vormen, en ging het initiatiefrecht maandagavond naar de tweede grootste partij. Die heeft opnieuw twee weken de tijd om te proberen tot een bestuursakkoord te komen.

Izegem

Het was een bewogen weekend in Izegem. Zaterdag kondigde Kurt Grymonprez van STIP+ aan dat hij samen zou werken met Vlaams Belang, nadat CD&V eerder die week de coalitieplannen had opgeblazen. Een dag later kwam hij terug op die beslissing, nadat hijzelf en zijn partijgenoten massaal belaagd en zelfs bedreigd werden vanuit verschillende hoeken.

Nu heeft huidig burgemeester Bert Maertens (N-VA) twee weken lang de touwtjes in handen, maar ook hij staat voor een aartsmoeilijk opdracht. Om een meerderheid te kunnen vormen heeft hij bijna alle partijen nodig: Vooruit-Groen, CD&V én ofwel Vlaams Belang, ofwel STIP+.

Blankenberge

In Blankenberge was het van meet af aan duidelijk dat een snelle coalitievorming niet in de pijplijn zat. En zo geschiedde: burgemeester Björn Prasse slaagde er met Team Blankenberge niet in om de andere partijen in zijn gemeente te overtuigen. Nu is gewezen burgemeester Daphné Dumery van N-VA aan zet, zij liet al verstaan dat de standpunten van haar partij en die van Prasse te ver uit elkaar liggen.

Meteen na de verkiezingen klikte CD&V zich al wel vast aan N-VA, maar die twee samen vormen nog geen meerderheid. Dat wil zeggen dat Dumery er ofwel Vooruit, ofwel Vlaams Belang (maar dat laatste scenario is onwaarschijnlijk) er zal moeten bijnemen.

Kortrijk

Vier dagen voor de deadline leek er witte rook te zijn in Kortrijk, maar niks was minder waar. Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk met Ruth Vandenberghe op kop had een akkoord met N-VA rond twintig actiepunten, maar de partij van kopman Axel Ronse wou dit plan enkel verwezenlijken als ook Vooruit een plekje kreeg in de meerderheid.

Daar wou Vandenberghe niet op ingaan, waarna ze haar formateurshoed officieel doorgaf aan Ronse, de stemmenkampioen van de tweede grootste partij in de Stad aan de Leie.

Tielt

De overwinning was nipt, en de kans dat hij effectief de sjerp zou binnenhalen was al klein: zoals verwacht slaagde huidig burgemeester van Meulebeke er niet in om een bestuursakkoord voor de nieuwe fusiegemeente Tielt op poten te zetten. CD&V–Lijst voor de Burger (met Luc Vannieuwenhuyze, huidig burgemeester van Tielt), Iedereen Telt en Vooruit hadden meteen na de verkiezingsuitslag bekend gemaakt enkel met elkaar te willen samenwerken.

Niemand heeft geplooid, waardoor Dirk Verwilst met Team Burgemeester geen kans maakte. Het initiatiefrecht gaat nu naar Vannieuwenhuyze, die naar alle waarschijnlijkheid snel tot een coalitie zal komen.

Diksmuide

Er dreigt een impasse te ontstaan in Diksmuide. Met slechts drie partijen, waarvan Vlaams Belang er één is, liggen de kaarten bijzonder moeilijk. Koen Coupillie (Actie!) kon Team8600 van huidig burgemeester Lies Laridon niet overtuigen, waardoor Laridon nu het initiatiefrecht in handen krijgt.

Net als Coupillie zou ze in principe met Vlaams Belang in zee kunnen gaan, maar ze sprak reeds klare taal hierover en maakte duidelijk dat dit geen optie is. Een coalitie met Actie! is dus eigenlijk de enige optie, maar als er geen akkoord komt (ook nadat Vlaams Belang de formateursrol toegewezen krijgt) zal een geheime gemeenteraadsstemming het nieuwe bestuur bepalen.

Veurne

Met een nipt overwinning van 9 zetels begon Dirk Kesteloot van Team 8630 vol goeie moed aan de coalitieonderhandelingen, maar die zijn allesbehalve vlot verlopen. Vooral de afwachtende houding van Frederic Devos (VoeVeurne) was een doorn in het oog van Kesteloot.

Nu is het de beurt van Veurne Plus, de partij van huidig burgemeester Peter Roose. Hij kan verschillende kanten uit: ofwel vormt hij samen met VoeVeurne een meerderheid, ofwel alsnog met Team 8630.