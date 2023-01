Ilse Coopman (N-VA) debuteert maandag in de gemeenteraad van Brugge

De gemeenteraad van Brugge ziet er maandag een stukje anders uit. Bij N-VA neemt Ilse Coopman (30) het zitje in van Dirk Barbier, die plaats maakt voor de volgende generatie. De jongerenvoorzitter van N-VA Brugge bruist van ambitie. “Ik wil een van de mensen zijn die in het rapport van de raadsleden aan de top prijkt. Ik wil van mij laten horen.”

In plaats van als elke 6-jarige op zondagmorgen naar Samson en Gert te kijken, zapte ze naar De Zevende Dag. Haar grote voorbeeld was geen popster of topsporter, maar Jean-Luc Dehaene. En in de vriendjesboeken antwoordde ze op de vraag ‘wat ze later wilde worden’ steevast: eerste minister. “En de mensen beloofden dan dat ze op me zouden stemmen als ik de belastingen zou afschaffen”, lacht Ilse Coopman. “Maar die opmerkingen zetten me wel aan het denken. We geven een groot deel van ons inkomen af aan de overheid en ik wilde weten aan wie, wat daarmee gebeurde, welke visie die mensen hebben. Bijna alles – van de vuilniszak die we voor de deur zetten tot de weg waar we op rijden– wordt bepaald door de politiek. Ik merkte heel snel dat ik daarin mijn zeg wilde hebben.”

Belgisch concept

Na haar studies besloot Coopman om zich effectief de engageren. “Ik vond dat het niet liep zoals ik het zag, vind dat het Belgisch concept niet werkt en dat de traditionele partijen geen antwoorden hebben. Omdat ik niet wist hoe ik ermee moest beginnen en niet opgegroeid ben in een typisch Vlaams nest, stuurde ik Pol Van Den Driessche een mailtje om advies. Vrij snel zaten we samen en hij heeft me dan bij de partij en de jongerenafdeling binnengeloodst.”

“Misschien komt er ooit een regering Coopman I”

Ze klom in sneltempo op tot voorzitter van Jong N-VA Brugge en de koepelvereniging Jong N-VA Brugse Vrije. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kreeg ze meteen de zesde plaats aangeboden, maar raakte met 657 stemmen net niet verkozen. Dirk Barbier, wel verkozen, beloofde meteen na de stembusslag om tijdens de legislatuur plaats te ruimen voor de jeugd. “En daar ben ik hem ongelofelijk dankbaar voor. Ik kan nu echt de politieke arena betreden, met heel veel goesting en ambitie. In de gemeenteraad wil ik tonen wat ik waard ben. Ik wil een van de mensen zijn die in het rapport van de raadsleden aan de top prijkt. Ik wil van mij laten horen. Aan de verdere toekomst denk ik niet. Maar de ambitie is groot. Wie weet komt er later nog wel een regering Coopman I.” (lacht)

Studentenkwartieren

Met haar achtergrond als leerkracht secundair onderwijs en haar huidige job bij Howest wil ze zich in de eerste plaats toespitsen op het Brugs onderwijs en Brugge Studentenstad. “Onze stad, met intussen meer dan 10.000 studenten, moet een kwaliteitslabel op onderwijsvlak worden. We moeten een band met de studenten smeden. Creëer gezellige studentenkwartieren in de stad. Nodig de afgestudeerde studenten uit voor een slotevent op de Brug, geef hen een aandenken mee die ze op hun bureau kunnen plaatsen… Zoals oud-studenten aan het Spermalie en Ter Groene Poorte een glimmend plaatje aan hun deur hangen, zouden alle studenten later trots moeten verkondigen dat ze in Brugge studeerden.”

“We moeten de braindrain naar Gent, Brussel, Antwerpen en zelfs Kortrijk stoppen”

“We moeten de braindrain naar Gent, Brussel, Antwerpen en zelfs Kortrijk stoppen, en zelfs mensen terughalen. De stad moet daarom een gezond ecosysteem creëren. Zoek als afgestudeerd ingenieur in Brugge maar eens een hoogtechnologisch bedrijf om aan de slag te kunnen gaan… Met de Zeebrugse haven, onze poort tot de wereld, zouden we zulke bedrijven moeten kunnen aantrekken. De Vlaamse regering lanceerde recent Flanders Technology & Innovation (FTI), wat tal van technologiebeurzen met zich zal meebrengen. Brugge moet kandideren om een van de gaststeden te zijn.”