Ilja Wostyn (Trots op Torhout) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Het jeugdbeleid is me bijzonder dierbaar”

Ilja Wostyn (29) is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Hij behaalde 169 stemmen. Hij werkt als weekendtechnicus bij Ardo Dujardin Foods in Koolskamp. In de week helpt hij bij zijn vader Piet Wostyn in het atelier van Mostaard Wostyn aan de Oude Gentweg. Het is zijn bedoeling die zaak later over te nemen.

“Ik wil de ongebonden jeugd meer beleving geven in onze stad. Het is mijn wens dat het jeugdhuis De Troubadour onafhankelijk kan blijven, een vaste stek krijgt en niet meer naar een lokaal op de privémarkt moet zoeken. Het jeugdbeleid is me bijzonder dierbaar. Ook de leefbaarheid voor alleenstaanden en eenoudergezinnen bekommert me. Ik wil vanuit de oppositie constructief aan het beleid meewerken.”