“Ik zal constructief oppositie voeren”: Natacha Waldmann neemt afscheid van schepenambt in Oostende

Natacha Waldmann blikt tevreden terug op de realisaties van het voorbije Oostendse stadsbestuur. “Ik ben trots op wat we realiseerden rond dak- en thuisloosheid. Maar tegelijk ben ik erg bezorgd over het opsplitsen van bevoegdheden. Vanaf december draaien ze de klok terug”, luidt het.

Natacha Waldmann (45) werd voor Groen in 2014 gemeenteraadslid en begin 2019 voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW-voorzitter) en schepen voor onder meer Onderwijs, Armoedebeleid en Woon- en Thuiszorg.

Ze maakt een analyse van de verkiezingsnederlaag van Trots op Oostende: “Groen zat nationaal niet in de lift en in veel gemeentebesturen zijn we verdwenen. In die zin hebben Silke Beirens en ikzelf nog redelijk stand gehouden. We zijn er in stemmenaantal op vooruitgegaan, niettegenstaande slechts 60 procent kwam stemmen.”

“Maar ik moet eerlijk toegeven dat de 19,3 procent voor Trots op Oostende wel een domper was. Vooruit heeft een agressieve campagne gevoerd, maar we hadden toch niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Dus in die zin was de uitslag op 13 oktober wel een ontgoocheling.”

Bart Tommelein

Over Bart Tommelein zegt ze: “Ja, de figuur van de burgemeester lag niet goed bij de Oostendenaar. Maar het is wel iemand die zes jaar keihard gewerkt heeft voor zijn stad. Het resultaat is niet eenvoudig te verklaren. We hebben misschien te hard gewerkt en te weinig gecommuniceerd of op straat gelopen.”

“Ik denk dat we zes jaar goed bestuurd hebben en ik heb nergens spijt van. In het stadhuis hebben we orde op zaken gesteld. Ook op financieel vlak. Daar wordt nu wat meewarig over gedaan, maar de financiële put was er al decennialang. We hebben gezorgd voor meer transparantie en hervorming van het OCMW. Daar zullen we als Oostendenaars de komende jaren de vruchten van plukken. Er is ingezet op kwetsbare groepen en dat is goed voor de hele stad”, zegt Waldmann.

Ze is tevreden dat er op onderwijsvlak een uniforme aanpak is naar alle scholen. “Vroeger waren er veel kleine projecten. Net als scholen wilden deelnemen, was het project vaak voorbij. Wij kozen voor een flankerend onderwijsbeleid gericht op het armoedevaardig maken van scholen, diversiteit en toegankelijkheid. Met een aanbod dat zes jaar lang heeft gelopen.”

“Ik ben bezorgd over de opsplitsing van bevoegdheden. Dat is een stap terug” – Natacha Waldmann

Natacha Waldmann is erg trots op wat werd gerealiseerd op het vlak van dak- en thuisloosheid: “We hebben gezorgd voor een permanente opvang, een doorgroeihuis en begeleiding. Het team daarvoor werd uitgebreid van 4 naar 14 medewerkers. Vroeger werd gezegd dat dit zou zorgen voor een aanzuigeffect. Cijfers bewijzen het tegendeel. We zijn koploper bij het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Ook die preventieve aanpak werpt zijn vruchten af. Die ketenaanpak heeft een impact op het leven van de betrokken mensen en op de Oostendse samenleving. Dat mogen ze niet terugdraaien.”

De uittredende schepen is ook tevreden met de hertekening van het zorglandschap: “We zorgden voor overleg met alle woonzorgcentra, zodat we van elkaar konden leren. We realiseerden een Inloophuis Mantelzorg waarbij we mensen met vragen rond zorgnood kunnen ondersteunen.”

Bezorgd

“Wat nu bekend is van het bestuursakkoord maakt me bezorgd. Bevoegdheden worden opgesplitst. Het OCMW-beleid zit bij Sandra Demuynck, Zorg en Welzijn dan weer bij Björn Pannecoucke. Tot 2018 zat Armoedebestrijding bij drie schepenen. Wij hebben dat samengebracht omdat je armoede niet enkel in het OCMW bestrijdt. Ze zetten met de opsplitsing nu weer een stap terug. Ook Dierenwelzijn valt voortaan niet meer onder Milieu. Ik denk dat er een koehandel met bevoegdheden geweest is. Ik hou mijn hart vast.”

Waldmann geeft wel krediet: “Het is een volledig nieuwe ploeg. Ze moeten de tijd krijgen om lijnen uit te zetten en zich te bewijzen. Ik zal geen aanvallende oppositie voeren of op de man of vrouw spelen. Ik heb het vroeger niet gedaan en zal het ook nu niet doen. Ik zal constructief oppositie voeren.”

Natacha Waldmann pikt binnenkort een job op bij De Kade in Brugge, waar ze tot 2018 directeur was in een voorziening voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. “De gesprekken over mijn rol daar lopen.”