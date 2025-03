“Ik kleur niet altijd mooi binnen de lijntjes”: Mia Eeckhout-Deloddere is na drie legislaturen weer schepen in Wielsbeke

Mia Eeckhout-Deloddere (Samen+) is na drie legislaturen opnieuw schepen. “Ik nam deel aan de verkiezingen zonder verwachtingen. Maar ik neem mijn taak graag op. De sociale bevoegdheden die me werden toegewezen, liggen me na aan het hart. Zolang ik maar mensen kan helpen, dat vind ik het mooist.”

Het was koffiedik kijken hoe de verkiezingen zouden uitdraaien. De kiezer heeft de teerlingen geworpen en die vielen onder meer voor Mia Eeckhout-Deloddere goed. Ze haalde het derde meest aantal stemmen van haar partij Samen+ en kon bijgevolg schepen worden. “Ik heb ook niet getwijfeld mijn mandaat op te nemen. En als de gezondheid het toelaat blijf ik de hele legislatuur schepen, het is niet zo dat er afspraken rond een wissel gemaakt zijn. Maar eerlijk? Ik heb getwijfeld om nog eens op een lijst te staan. Mijn familie raadde het me af, om me de ontgoocheling te besparen mocht ik niet verkozen raken. Zelf maakte het me niet veel uit: haalde ik niet genoeg stemmen, dan zou ik me daar bij neergelegd hebben. Het leven heeft me immers niet gespaard, ik heb echt wel alles meegemaakt”, verklaart ze.

Vriendschap

Bijna twee jaar geleden moest Mia afscheid nemen van haar man en bekende ondernemer Geert Eeckhout, eerder al verloor ze ook zoon Jan bij een smartelijk verkeersongeval. Toch straalt Mia als ze het over haar nieuwe taak als schepen heeft, hoewel helemaal nieuw is het toch echt niet. “18 jaar geleden werd ik ook al schepen”, bevestigt ze. “In die tijd trok ik mee met de partij Welvaart Door Vrede met de lijst van Georges Lambrecht naar de verkiezingen. Alle partijen kwamen toen aan mijn mouw trekken. Maar ik ben uiteindelijk met Georges meegegaan. Ik werd onmiddellijk schepen. Toen was er wel een wissel, die was al afgesproken nog voor ik had toegezegd op de lijst te staan. Het waren mooie tijden, de vriendschap was enorm. Als schepen was ik toen ook al bevoegd voor sociale zaken. Het waren echter totaal andere tijden, plezier stond toen voorop, nu ligt alles veel strikter vast.”

Volksmens

“Ik ben een echte volksmens en eigenlijk was mijn man meer de politicus”, lacht Mia. “Hij zou ongetwijfeld heel trots geweest zijn dat ik weer schepen ben. Maar echt, dat volkse heeft altijd in mij gezeten, dit heb ik van mijn vader Jozef. Hij was een echte volksfiguur.” De politieke wortels van Mia zijn dan weer terug te vinden in de tijd dat ze café hield. “Tien jaar lang heb ik de cafetaria in Ooigem opengehouden en ook drie jaar lang een café in Waregem, eigendom van Kurt Vanryckeghem, voormalig burgemeester van de stad. Na mijn schooljaren ben ik onmiddellijk aan het werk gegaan. Er moest brood op de plank komen. Toen ik 25 was, hadden we al vijf kinderen…”

“Stemmen bekom je door hard te werken, ik ben dan ook alle mensen dankbaar die op me stemden”

Mia weet dus als geen ander hoe met budgetten om te gaan en dit komt echt wel van pas in de politiek. “Al wordt er nu anders mee omgegaan en moet vooraf veel meer getoetst en vastgelegd worden. Maar toch, zelfs met iets heel kleins kan je al mensen helpen. Dat is mijn echte natuur en drijfveer om aan politiek te doen. Ik wil het echt opnemen voor mensen. Indien nodig kleur ik daarom zelfs niet altijd binnen de lijntjes. Let wel: ik blijf binnen het wettelijke uiteraard”, garandeert ze.

Respect getoond en gekregen

Toen later CD&V aan de macht kwam, belandde Mia Eeckhout-Deloddere – zoals ze officieel haar naam neerschrijft – op de oppositiebanken. “Als gemeenteraadslid kan je echter niet zoveel betekenen vanuit de oppositie, maar toch kaartte ik alles aan waarover mensen me aanspraken. Ik kan ook nog altijd met iedereen door dezelfde deur. Ik heb altijd respect getoond en ook respect gekregen. Maar nu zit ik dus terug aan de ‘andere zijde’ in de raadzaal.”

Zoals de schepen het aanhaalde zijn het andere tijden nu, maar toch blijft ze het boeiend vinden. “Ik leer nog elke dag blij en ook dat maakt het de moeite waard. Het schepencollege is ook een fantastisch team waarin iedereen specialist is op zijn of haar domein. Zelf ben ik bevoegd voor burgerlijke stand, bevolking, senioren, begraafplaatsen, kinderopvang en mondiaal beleid. Ook de huwelijken voltrek ik, dat is leuk. Trouwen zit duidelijk weer in de lift. Ik ben blij dat ik dit allemaal mag doen. Ik ben de mensen dan ook heel dankbaar die op mij gestemd hebben. Stemmen verdien je door hard te werken en eerlijk te zijn tegen de mensen, en dat heeft duidelijk gewerkt”, besluit Mia.