“Ik kijk ernaar uit om met een krachtige groep te besturen”: nieuwe gemeenteraad van Beernem geïnstalleerd

In de zaal van oc De Kleine Beer vond maandagavond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. Belangrijkste wijziging in de samenstelling daarvan is dat Groen niet langer deel uitmaakt van de meerderheid. Die werd nu gesmeed met CD&V en Vooruit.

Heel wat inwoners zakten maandag af naar het cultuurcentrum voor de installatievergadering. 25 gemeenteraadsleden en 9 leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst legden in een catwalk-decor van de plaatselijke toneelvereniging Wonnebronne de eed af.

Krachtige groep

“Ik ben bijzonder blij, dankbaar en trots om weer burgemeester van Beernem te mogen zijn”, verklaarde burgemeester Sypré. Zijn mandaat wordt dankzij de coalitie van CD&V en Vooruit verlengd.

Hij is tot de eedaflegging bij de gouverneur de ‘aanwezige burgemeester’. “Ik kijk ernaar uit om samen met een krachtige groep gemeenteraadsleden met volle goesting voort te besturen”, zegt hij.

Groen

Behalve een aantal verschuivingen bij de bevoegdheden, zijn er amper wijzigingen in het schepencollege.

Vicky Verstringe wordt naast Vicky Reynaert de tweede schepen voor Vooruit, Verstringe vervangt Jan Vanassche die met Groen niet langer deel uitmaakt van de meerderheid. Hij zetelt voortaan als enige voor zijn partij in de gemeenteraad.

Oppositie

Grootste oppositiepartij N-VA wilde bij de verkiezingen de grootste partij worden. Daardoor zou het initiatiefrecht bij hen komen, waarna ze opnieuw een meerderheidscoalitie konden vormen.

De partij groeide in aantal stemmen, maar werd niet de grootste. CD&V ging niet in op de uitgestoken hand, waardoor de partij alsnog in de oppositie moet zetelen.

Moeilijke jaren

Vlaams Parlementslid Gijs Degrande uit Oedelem (43) wordt opnieuw fractieleider en zetelt voor de derde opeenvolgende legislatuur in de gemeenteraad. “Wij horen natuurlijk thuis in de meerderheid maar zullen ook vanuit de oppositie onze verantwoordelijkheid blijven nemen.”

“De inwoners kunnen op N-VA rekenen. En dat zal nodig zijn. Beernem staat voor moeilijke jaren met een zorgwekkende financiële toestand en tal van uitdagingen.”

