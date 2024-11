“Ik blijf als tweede opvolger beschikbaar”: ouderdomsdeken Jean-Pierre Van Dierendonck wil Oudenburgenaars blijven helpen

Jean-Pierre Van Dierendonck behaalde tijden de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober in Oudenburg precies 603 voorkeurstemmen, maar dat waren er zeven te weinig om verkozen te geraken. Toch blijft de 74-jarige niet bij de pakken zitten.

“Ik blijf als tweede opvolger beschikbaar om alle Oudenburgenaars te helpen.” Da’s de duidelijke boodschap die Van Dierendonck meegeeft.

Dertig jaar

“Ik zetel twaalf jaar in de gemeenteraad, maar ben al zeker dertig jaar achter de schermen actief bij CD&V. Ik was er al bij toen Jos Van der Perre nog burgemeester was. Het was via mijn schoonvader Valère Vermeire, gewezen OCMW-raadslid, dat ik destijds aan politiek begon te doen.”

Van Dierendonck zetelt ook in het Davidsfonds, in het gewestbestuur van CD&V Oostende-Diksmuide-Veurne en in de seniorenafdeling van CD&V Westhoek.

Bijzonder comité

“En daarin blijf ik ook actief. Ik raakte niet rechtstreeks verkozen, maar ben tweede opvolger. Het moet nog blijken of ik in het bijzonder comité van de sociale dienst zal zetelen. Maar dan nog: ik blijf actief, ik stop er niet mee. Ik sta open voor vragen van alle Oudenburgenaars ongeacht hun politieke kleur – rood, blauw, groen, wat dan ook.”

“Ik maak geen onderscheid. Zo heb ik me ook altijd opgesteld, zo zit ik nu eenmaal in mekaar. Ik wil iedereen zo goed en zo veel mogelijk helpen. Als iemand met een vraag zit, moet hij of zij een antwoord krijgen. (lacht) Ik mag dan wel een mooie leeftijd hebben bereikt, ik voel me helemaal niet oud. Je bent maar zo oud zoals je je voelt.”

Systeem Imperiali

Jean-Pierre blikt ook met een dubbel gevoel terug op de verkiezingen. “Als partij zijn we ontgoocheld en zijn we het slachtoffer van het ingewikkelde zetelverdelingssysteem Imperiali. Over mezelf ben ik wel tevreden: ondanks een opkomst van 67,1 procent steeg ik van 498 voorkeurstemmen naar 603. Dat is een mooie stijging van 20 procent.”