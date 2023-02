Ieperse winkelstraten krijgen nieuwe muziekinstallatie: “Er is meer nodig, winkelstraten zijn verloederd”

Binnenkort klinkt er opnieuw muziek in de Ieperse winkelstraten. De gemeenteraad keurde maandag de levering van een nieuwe geluidsinstallatie goed. Peter De Groote (CD&V) greep het agendapunt aan om de alarmbel te luiden over het gebrek aan gezelligheid in de binnenstad. “Winkelstraten liggen er verloederd bij. Zelfs onze eigen Ieperlingen gaan elders”, aldus het oppositielid.

Stad Ieper investeert 50.000 euro om de muziekinstallatie en speakers te vernieuwen in de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat, Tempelstraat en Vandenpeereboomplein. Volgens Peter De Groote (CD&V), die handelszaken heeft op de Grote Markt, is het dringend nodig.

“De huidige muziekinstallatie dateert nog van mijn beginjaren. We gaan dat goedkeuren, maar we hebben wel een voorwaarde. Het mag niet de bedoeling zijn dat de muziek geluidsoverlast veroorzaakt bij de mensen die boven de handelspanden wonen. We hebben daar zelf ook ervaring in, dat men die speakers saboteert door draden door te knippen of ze te blokkeren. Het is dus belangrijk dat je de juiste bestelt, die het geluid naar beneden drukken en zeker niet naar boven.”

Duivenpoep en leegstand

De Groote vond het ook dringend nodig dat er weer meer gezelligheid komt in de Ieperse winkelstraten. “Het is het moment om iets te doen maar met een geluidsinstallatie ga je de economie en gezelligheid niet verbeteren. Winkelstraten liggen er momenteel erg verloederd bij: duivenpoep, leegstand, weinig groen en als je groen ziet, is het onkruid. De mensen klagen steen en been. Waar is de gezelligheid in onze stad?”

“Heel wat shoppers blijven weg uit Ieper, zelfs onze eigen Ieperlingen. Unizo Ieper loopt leeg, raden lokale economie komen niet meer samen… Als er dan nog ondernemers zijn die investeren in panden dan is er een rompslomp aan papier en vergunning. Het is tijd dat we dit inzien want met een paar spandoeken met I Love You gaan we er zeker niet komen.”

Fanfare

Jordy Sabels (Groen) vroeg zich af of de aankoop goed werd besproken met het Centrummanagement. “Er zal veel meer nodig zijn om mensen naar stad te halen. De vraag is ook of muziek in de straten wel nut heeft? Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek in winkels tot meer verkoop leidt, maar muziek in de straten is een ander verhaal.”

“In Kortrijk was er in 2019 een bevraging waarbij slechts 44% van de bewoners de muziek een meerwaarde vond. Misschien kunnen jullie beter inzetten op tijdelijke muziek: een fanfare of een lokaal bandje. Dat zijn nuttige investeringen in deze tijden.”

Centraal aansturen

Schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) stelde De Groote alvast gerust over de positie van de speakers. “We zullen rekening houden met de manier waarop ze worden geplaatst en we gaan ook de mensen van de straat op de hoogte brengen”, aldus Desmadryl.

“De bedoeling is om het centraal aan te sturen. Vroeger was dat per straat, waarbij er wel eens discussie was over op welke zender het moest staan. Zo kunnen we ook het geluid op elkaar afstemmen, zodat het in de ene straat niet heel stil en de andere niet heel luid staat.”

Ruimer plan

“Wat voorligt is een deel van een ruimer plan om de binnenstad te laten floreren”, vervolgde Desmadryl. “Verloedering, inderdaad. Vanmiddag hebben we nog overleg gehad met een aantal diensten waarbij we kijken wat we kunnen doen tegen mensen die zelf hun pand verwaarlozen. Het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.”

“Binnen een tweetal weken rollen we een actie vanuit de centrumsteden uit rond leegstand. We gaan ook de eigenaars uitnodigen om in gesprek te gaan, want sommigen mensen onderhouden hun panden, en sommigen doen dat helaas niet.”