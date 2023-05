Ieper verslikt zich in raming renovatie OCMW-handelspanden Menenstraat

Stad Ieper wil een aantal handelspanden in de Menenstraat die in eigendom zijn van het OCMW renoveren, maar een eerste aanbesteding mislukte omdat de enige kandidaat een veel hogere prijs dan de raming indiende. Om de concurrentie aan te wakkeren werd de opdracht in tweeën gesplitst, maar ook de nieuwe raming valt hoger uit. “De prijzen stijgen pijlsnel”, aldus schepen Philip Bolle (Vooruit).

Al in 2021 werd een aanbesteding uitgeschreven voor de optimalisatie van het OCMW-handelspatrimonium in de Menenstraat. Concreet gaat het om het vervangen van de houten ramen van de panden in de Menenstraat 3 tot en met 21. De uitgave voor deze opdracht werd in 2022 geraamd op 342.672,09 euro, exclusief btw.

Slecht één offerte

Er werd echter slechts één offerte ingediend voor een totaal bedrag van 468.305 euro, 125.000 euro of 36% meer dan de ramingsprijs. Bijgevolg besloot het Vast Bureau om af te zien van de gunning. Op de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 8 mei stond de aanbesteding echter opnieuw op de agenda, maar deze keer werd de opdracht in tweeën gesplitst, een perceel buitenschrijnwerk in hout enerzijds en een perceel buitenschrijnwerk in aluminium en hout. De nieuwe raming bedraagt 359.122,19 euro, exclusief btw.

Tegenvaller?

Katrien Desomer (CD&V) vond het prijsverschil tussen de raming en de eerste offerte wel heel groot. “Dat verbaast ons wel. Ik ga ervan uit dat er rekening wordt gehouden met indexaties. Is dit een eenmalige tegenvaller of verwachten jullie nog meer misrekeningen in ramingen? In hoeverre denken jullie dat het een wezenlijk verschil zal maken om dat op te splitsen in tweeën?”, vroeg de oppositieleidster.

Concurrentie aanwakkeren

“Wij schrikken nog elke dag van bepaalde offertes die binnenkomen. De prijzen gaan pijlsnel omhoog en het is moeilijk om te volgen”, antwoordde schepen Philip Bolle (Vooruit) zuchtend. “Volgens ons worden prijzen toch vaak kunstmatig opgedreven, ook al hebben we daar geen bewijzen van. Hier was het probleem wellicht dat er maar één aanbieder was en die zat dan nog eens 125.000 euro boven het geraamde bedrag. Door de opdracht in tweeën te spitsen wordt de gezamenlijke prijs iets hoger omdat we dan twee werfinrichtingen zullen hebben, maar vanuit de dienst wordt gezegd dat we dan mogelijk meer kandidaten zullen hebben. Zo proberen we de concurrentie aan te wakkeren.”