Ichtegemse buurtbewoners klagen over hoge bomen die zonnepanelen in de schaduw zetten: “Wat is de visie van het gemeentebestuur in dergelijke situaties?”

Tijdens de vorige gemeenteraad van februari in Ichtegem werd het klimaatactieplan besproken waarbij het belang van het opwekken van energie door de inwoners aan bod kwam. De bewoners uit de Vossebeekstraat en de Jules van Hevelstraat zijn echter niet te spreken, want door de hoge bomen die het gemeentebestuur nalaat te snoeien, bevinden hun zonnepanelen zich bijna voortdurend in de schaduw en halen ze onvoldoende rendement uit hun investering.

Een aantal bewoners uit de Vossebeekstraat hebben sinds 2016 zonnepanelen op hun dak. Zij willen duurzaam handelen, maar volgens gemeenteraadslid Ann Deseintebein – die dit met eigen ogen heeft vastgesteld – renderen ze niet omdat de bomen op het grondgebied van de gemeente, ter hoogte van de nieuwe verkaveling Vossebeekstraat – Jules van Hevelstraat, ondertussen zo hoog staan dat de zonnepanelen bijna constant in de schaduw liggen.

“De bomen waren in 2016 nog niet zo hoog, anders zouden ze geen zonnepanelen geïnstalleerd hebben”, laat Ann weten. “Sindsdien werden de bomen niet gesnoeid of ingekort, ook al hebben sommige inwoners dat in het verleden gevraagd. En ik weet ook dat het lokaal bestuur er de boomchirurg heeft bijgehaald, maar het is nu het moment om de bomen te snoeien en in te korten”, laat Ann weten.

Haar recente vraag naar het gemeentebestuur toe is dan ook: “Wat is de visie, het standpunt van het gemeentebestuur in dergelijke situaties?”

“Onbegonnen werk”

Op die vraag antwoordde schepen van milieu Celesta Muylle (W.I.T.) dat ze inderdaad de boomchirurg erbij hebben gehaald en sommige bomen lagen in de verkaveling en werden dan ook verwijderd. “Maar sommige eigenaars hebben ervoor gekozen om de boom te laten staan”, zo stelde de Ichtegemse schepen.

Op de vraag wat het standpunt is van het bestuur zei Celesta: “Als wij alle bomen moeten rooien of snoeien waar de mensen dit vragen voor zonnepanelen of omdat bladeren in de tuin vallen, dan hebben wij een hoop werk te doen. Het kan niet de bedoeling zijn dat al die bomen moeten sneuvelen want dat is een onbegonnen werk. We proberen daar een logica in te vinden.”

“Langs de ene kant wil het bestuur dat inwoners mee instaan voor het opwekken van energie, maar langs de andere kant is het bestuur niet bereid om hiervoor bomen te snoeien”, stelt Ann nog.

“Voor de bouw van vier woningen heeft de gemeente de gezonde bomen, aan de kant van de toekomstige achtertuinen, met de grond gelijkgemaakt. Snoeien en inkorten van bomen, aan de kant van de achtertuinen van huidige woningen, is dan geen optie? Een beleid dus van twee maten en twee gewichten.”

Schepen Muylle stelde dat de mensen het moeten onderhouden. (EVH)