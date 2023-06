Ichtegems bestuur koopt grond aan in Fabriekweg voor realisatie nieuw recyclagepark

Het lokaal bestuur wil in de toekomst een nieuw recyclagepark bouwen op het bedrijventerrein in de Fabriekweg, en wil daarom op het einde van de ambachtelijke zone, een perceel grond aankopen van 7.500 m². De gemeenteraad verleende daarvoor zijn goedkeuring, hoewel de oppositie toch wel enkele bedenkingen op tafel gooide.

“Het gaat om de principiële goedkeuring voor aankoop perceel 999_B in het bedrijventerrein Fabriekweg Fase III, ten behoeve van de realisatie van het nieuwe recyclagepark”, duidt burgemeester Lieven Cobbaert. “Het college nam bij beslissing van 20 maart 2018 een optie op het stuk grond op het einde van de ambachtelijke zone, met een maximale oppervlakte van 7.500 m².”

Groenbeheervergoeding

“Na overleg met de WVI op 25 april 2023, waarbij de stand van zaken naar inrichting, uitgifte, … besproken is geweest, werd duidelijk dat de verkoopprocedure voor het perceel 999_B vroeger kan opgestart worden. Het is de bedoeling om nu reeds een ontwerper aan te stellen zodat het bouwrijp is tegen het najaar van 2024”, vervolgt de Ichtegemse burgervader. “Het perceel was reeds voorbehouden voor de gemeente en doorloopt dus niet de uitgifteprocedure zoals voor de andere percelen. De aankoopprijs voor dit perceel werd door de WVI bepaald op 91 euro/m² of voor een totale aankoopprijs van circa 658.021 euro, exclusief akte- en notariskosten. De precieze koopsom wordt meegedeeld na ontvangst van de meetplannen.”

“Aanvullend op de aankoopprijs moet er jaarlijks ook een groenbeheervergoeding van 0,383 euro/aangekochte m², exclusief 21% btw betaald worden”, pikt schepen van Milieu Celesta Muylle in. “Deze vergoeding is onderhevig aan jaarlijkse indexering, gekoppeld aan de index van consumptieprijzen en zal telkens op de vervaldag (1 mei) aangepast worden. Met het oog op de opstart van de ontwerpfase voor de inrichting van het recyclagepark, is het aangewezen om nu de voorbereidende stappen te zetten naar de aanstelling van een ontwerper, de voorbereidingen voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de voorbereidingen voor het eventueel subsidiedossier, …”

In het budget 2023 is 675.000 euro voorzien voor de aankoop van de gronden in de AZ Fabriekweg. “Er is bijgevolg voldoende budget beschikbaar voor deze aankoop”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

Aankoop terreinen Watergroep betere keuze

Karl Bonny (CD&V) neemt kennis van de genomen optie maar vindt het spijtig dat er ook geen sprake meer is om de technische diensten in de ambachtelijke zone onder te brengen want hiervoor lijkt de in optie genomen 7.231 m2 te krap. “Nu zit de gecentraliseerde technische dienst erg eng naast het kerkhof en het sportcentrum Eernegem. Het vele werfverkeer is absoluut niet veilig voor de BKO en de gebruikers van het sportcentrum”, aldus raadslid Bonny. “Vandaar dat wij de suggestie tot aankoop van de terreinen van de Watergroep langs de Zedelgemsesteenweg een betere optie vinden. Dit is de ideale ligging tussen de centra Eernegem en Ichtegem”, aldus nog Bonny. “Blijkbaar zou dit terrein te koop komen.”

Bijkomende grond verwerven voor energiepark

Raadslid Ann Deseintebein (Vooruit) vroeg opnieuw of men bereid is om de optie te bekijken voor het uitbouwen van een energiepark met windturbine en zonnepanelen, zodat de gemeente in haar eigen energie en van haar inwoners kan voorzien. “Is het bestuur bereid om ook in dit kader bijkomende grond te verwerven? Zo kan er dan naast het containerpark ook een energiepark uitgebouwd worden”, benadrukte Ann.

“Het is niet de intentie om in fase 3 van de Fabriekweg bijkomende grond te verwerven naast de grond waarvan hier sprake”, gaf burgemeester Lieven Cobbaert mee. “De bijkomende grond is absoluut noodzakelijk voor de uitbreiding van het bedrijventerrein want er zijn zeer veel gegadigden. Dit zou minder grond betekenen voor potentiële bedrijvigheid en we zijn wat dat betreft niet overdreven bedeeld in West-Vlaanderen. We moeten daar voorzichtig mee omgaan. Bovendien is het wel zo dat in de nota’s die voorliggen, de bedrijven ook aan de duurzaamheidscriteria zullen moeten voldoen om in aanmerking te komen bij de WVI. Er zal ook verwacht worden dat de bedrijven een aantal maatregelen zullen moeten nemen, zoals het leggen van zonnepanelen op hun daken. Als ze dat niet willen doen, dan behoudt de WVI zich het recht voor om zelf zonnepanelen te leggen op die daken waardoor het eigenlijk al een stuk energiepark zal worden.”

Raadslid Deseintebein ondernam nog een verwoede poging om het bestuur op andere gedachten te brengen maar burgemeester Cobbaert hield het been stijf. “Windturbines? Ja, maar dan zal hiervoor bijkomende grond in de wijde omgeving moeten voorzien worden.” (EV)