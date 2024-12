Huwelijksaanzoek zorgt voor opvallende wending tijdens installatie van nieuwe gemeenteraad in Kortemark

Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Kortemark waren alle aanwezigen getuige van een toch wel opmerkelijke gebeurtenis. Hoewel het er de laatste 6 jaar niet altijd even lieflijk aan toeging, sloot gemeenteraadsvoorzitter Koen Decleir af met een romantische apotheose, want hij vroeg zijn vriendin Nathalie ten huwelijk.

Op woensdag 4 december vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats in de vernieuwde foyer van cultuurcentrum De Beuk. Bij gemeenteraadsvoorzitter Koen Decleir (44) legden alle gemeenteraadsleden de eed af en daarna schorste hij plots de zitting. Voor het oog van alle aanwezigen ging hij door de knieën en vroeg zijn vriendin Nathalie Decoster ten huwelijk. Er volgde een luid ja-woord en daarna barstten de confettikanons los.

Oranjeblauw

Vervolgens gaf Decleir (CD&V) nog zijn politieke ja-woord om de komende zes jaar z’n functie van schepen te vervullen. In zijn schepenportefeuille zitten de bevoegdheden cultuur, kunstonderwijs, erfgoed, kerkbesturen, burgerzaken, feestelijkheden en kermissen. Christine Logghe (CD&V), Lynn Vermote (Zeker 8610) en Stefaan Vercooren (Zeker 8610) blijven schepen, net zoals de voorbije 6 jaar. Nieuwkomer Jan Stoens (Zeker 8610) mocht, net als Koen Decleir, de eed afleggen als kersvers schepen. Toon Vancoillie (Zeker 8610) wordt de eerste twee jaar van de legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. De laatste vier jaar wordt dat een job voor Marc Vulsteke (CD&V).

De oranjeblauwe coalitie beschikt over een comfortabele meerderheid van 20 zetels. De 3 zitjes in de oppositie worden keurig verdeeld over 3 partijen: Steven Provoost (Eerlijk & Bezorgd), Dirk Lagae (Vlaams Belang) en Tim Deweerdt (Content).