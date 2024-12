Huwelijksaanzoek tijdens installatie van de nieuwe gemeenteraad in Kortemark

Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Kortemark waren alle aanwezigen getuige van een toch wel opmerkelijke gebeurtenis. Hoewel het er de laatste zes jaar niet altijd even lieflijk aan toeging, sloot gemeenteraadsvoorzitter Koen Decleir af met een romantische apotheose, want hij vroeg zijn vriendin Nathalie ten huwelijk.

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vond plaats in de vernieuwde foyer van cultuurcentrum De Beuk.

Bij gemeenteraadsvoorzitter Koen Decleir (CD&V) legden alle gemeenteraadsleden de eed af en daarna gaf Koen Decleir de voorzittershamer door aan Toon Vancoillie (Zeker 8610) die de eerste twee jaren van de nieuwe legislatuur deze taak op zich neemt.

Politiek jawoord

Vervolgens gaf Decleir zijn politieke jawoord om de komende zes jaar z’n functie van schepen te vervullen. In zijn schepenportefeuille zitten de bevoegdheden cultuur, kunstonderwijs, erfgoed, kerkbesturen, burgerzaken, feestelijkheden en kermissen.

Christine Logghe (CD&V) blijft voorzitter van het Bijzonder Comité en schepen van onder meer Sociale Zaken. Lynn Vermote (Zeker 8610) neemt opnieuw mobiliteit, milieu, jeugd en toerisme voor haar rekening, terwijl partijgenoot Stefaan Vercooren weer tekent voor onderwijs, sport , gebouwen en begraafplaatsen.

Nieuwkomer

Nieuwkomer Jan Stoens (Zeker 8610) legde de eed af als schepen van Openbare Werken, Waterwegen en Ruimtelijke Ordening. De laatste vier jaar van de legislatuur neemt Marc Vulsteke (CD&V) de taak van voorzitter waar. En burgemeester Karolien Damman doet er nog eens zes jaar bij en onder andere landbouw, financiën en bibliotheek behoren tot haar takenpakket.

De oranjeblauwe coalitie beschikt over een comfortabele meerderheid van 20 zetels. De drie zitjes in de oppositie worden keurig verdeeld over 3 partijen: Steven Provoost (Eerlijk & Bezorgd), Dirk Lagae (Vlaams Belang) en Tim Deweerdt (Content).

(JD)

WVL_kiest_V