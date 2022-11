Huurprijs zalen kasteel Ter Borcht dalen drastisch: “Draagt bij tot de ontsluiting van het kasteel”

De 17 punten op de agenda van de gemeenteraad van 9 november werden in een uur tijd afgehandeld. Bij aanvang van de zitting deed raadslid Machteld Vanhee (N-VA) een oproep tot meer respect in de gemeenteraad.

“De gemeenteraad van oktober laatstleden was een regelrechte flop. Afspraken vanuit de meerderheid werden ingetrokken, er werd geen feedback gegeven over eerder aangebrachte voorstellen en het is nog steeds wachten op informatie omtrent fusie van gemeenten, het zwembad… Van respect was er geen sprake! We willen iedereen nu oproepen tot het voeren van een transparante communicatie, een samenwerking over de partijgrenzen heen, een vertrouwen in elkaar en voor meer aandacht voor de wijsheid in de stem van de minderheid”, sprak raadslid Machteld Vanhee (N-VA).

Burgemeester Verwilst beaamde : “De vorige gemeenteraad was er eentje om zo snel mogelijk te vergeten.”

Stimulans voor verenigingsleven

Als vierde punt op de agenda stond het reglement verhuur socio-culturele infrastructuur. De exploitatie van de ceremoniële ruimte en de polyvalente zalen in het kasteel worden onderworpen aan btw, omdat de vergader-, seminarie- en conferentiezalen als complexe dienst aangeboden worden. Het kasteel kan hierdoor geen onderdeel meer uitmaken van het algemeen verhuurreglement en de bijhorende prijsbepaling.

Voor het kasteel werd nu een gebruiksreglement opgemaakt met een gewijzigde prijssetting. Zaal De Spiegel zal nu verhuurd worden aan 125 euro + 21% BTW, zaal De Manoir zal 62,5 euro+21% BTW kosten.” De zalen werden tot op heden te weinig verhuurd, vandaar deze ingreep. Tevens is het een stimulans voor het verenigingsleven en draagt dit bij tot de ontsluiting van het kasteel”, aldus schepen van cultuur Danny Bossuyt. (LB)