Huiswerk is nog lang niet af: Stelt N-VA lijst open voor niet-partijleden?

Onder welke naam gaat CD&V naar de kiezer? En Open VLD en SOMM? N-VA overweegt haar lijst open te stellen voor niet-partijleden. Kortom: de partijen die zich in de strijd voor de sjerp werpen zijn nog lang niet klaar met hun huiswerk. “Jean-Marie Dedecker zette ons aan het denken”, klinkt het bij de lokale N-VA.

De gemeenteraad telt momenteel vier partijen. De CD&V heeft met 12 zetels een ruime meerderheid. Samen Open voor Mens en Milieu (SOMM) heeft vier zitjes, terwijl N-VA en Open VLD respectievelijk twee en één zetel hebben. In de raad is momenteel plaats voor 19 verkozenen, maar dat verandert straks volgens raadslid Koenraad Coussée (N-VA). “Door het gestegen bevolkingsaantal wordt het aantal raadsleden naar 21 opgetrokken”, aldus Koenraad Coussée. “Dat maakt er de zoektocht naar kandidaten niet makkelijker op. In 2018 trokken we ook al met een onvolledige lijst naar de kiezer. Dat Jean-Marie Dedecker als onafhankelijke de Kamerlijst van N-VA in West-Vlaanderen trekt heeft ons aan het denken gezet. We zouden onze lijst eventueel kunnen openstellen voor niet-partijleden. We gaan nu evenwel eerst een aantal mensen bezoeken die interesse hebben om N-VA-kandidaat te zijn op de N-VA-lijst. Normaal trekken we onder N-VA-vlag naar de kiezer, maar eventueel zou dat N-VA met een aanvulling kunnen worden. Er is evenwel nog niets beslist. Dat geldt ook voor het lijsttrekkerschap.”

Ook bij CD&V is er nog geen duidelijkheid rond de naamkeuze. “Er is nog niets beslist”, weet burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. “Het kan dat we voor een andere naam kiezen, maar evengoed wordt het CD&V of CD&V met een toevoeging. De beslissing volgt zeker tegen eind van dit jaar.”

Geen Vlaams Belang?

Over het lijsttrekkerschap is er bij CD&V al wat meer duidelijkheid. “Ik denk dat ik normaal gezien de lijst zal trekken”, aldus de burgermoeder. “Tegen Nieuwjaar wordt de knoop doorgehakt.”

Bij Open VLD is er nog niets beslist over wie de lijst trekt en onder welke naam de partij zal opkomen. Dat is ook zo bij SOMM. “Al zal de bekendheid van onze lijstnaam toch wel meespelen bij de keuze”, vertelt gemeenteraadslid Johan Vandenbussche. “Een lijsttrekker is er nog niet.”

Vlaams Belang komt waarschijnlijk niet op. “We hebben nog te weinig mensen om een afdelingsbestuur op te richten”, legt provinciaal secretaris Sam Weyts uit. “En dat is nodig om naar de verkiezingen toe te werken.”