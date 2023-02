Huidig en vorig stadsbestuur verwijten elkaar te weinig te hebben ondernomen om zwembad te redden

Dat het zwembad permanent gesloten blijft, leverde donderdagavond een stevige discussie op tijdens de gemeenteraad. De oppositie vindt dat de meerderheid eerder en sneller had moeten optreden om het zwembad te redden. Het stadsbestuur wees er dan weer op dat er in de vorige legislatuur (toen Vooruit en Open Vld/N-VA in het schepencollege zaten) eigenlijk al actie ondernomen had kunnen worden. Volgens de verenigingen, die zaterdag een symbolische actie plannen aan het zwembad, heeft iedereen boter op het hoofd.

Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) verweet de meerderheid dat een mogelijke herstelling van de aangetaste wand door het studiebureau niet eens onderzocht werd. “Het probleem was gekend sinds januari 2021. Maar het werd te lang genegeerd en het onderzoek werd te traag uitgevoerd. En nu staan sporters, recreanten en scholieren voor de komende 10 jaar in de kou.” Sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) counterde hard en richtte zich daarbij tot zowel Veerle Vervaeke als tot Simon Bekaert (Vooruit) “In 2014 (toen Vervaeke schepen van Openbare Werken en Bekaert sportschepen was, red.) werd er blijkbaar al een studie uitgevoerd. Maar daar hebben jullie helemaal niets mee gedaan. Toen al had er naar de toekomst gekeken moeten worden als het tien jaar duurt om een nieuw zwembad te bouwen. Toen al hadden jullie de clubs kunnen vragen naar hun wensen voor een nieuw zwembad. Wij hebben dat nu wel gedaan.”

Nieuw zwembad in centrum?

“Het duurt heus geen tien jaar om een nieuw zwembad te bouwen”, aldus Simon Bekaert (Vooruit).“Er kan wel degelijk snel geschakeld worden. In Beernem sloot het zwembad in juli 2021 en daar is men nu al een nieuw aan het bouwen. Er moet zo snel mogelijk budget vrijgemaakt worden en er moet een locatie bepaald worden. We horen waaien dat er nagedacht wordt over de grens met Meulebeke, maar zowel voor de scholen, de sportverenigingen als voor de Tieltenaars in het algemeen lijkt het me belangrijk dat het zwembad in het centrum blijft.” Verdoodt wierp tegen dat de verenigingen haar al hadden laten weten dat het nieuwe zwembad niet per sé in het centrum hoefde te zijn.

Die verenigingen lieten ondertussen van zich horen en steken daarbij hun teleurstelling in de politiek niet onder stoelen of banken. “Zowel het huidige als de vorige stadsbesturen weten al jaren dat er ingegrepen moest worden”, klinkt het bij Eddy Decraemer en Kristof Van De Keere van het Inofec Triatlon Team Tielt. Samen met de andere sportverenigingen plannen ze zaterdag een symbolische actie aan het zwembad om 10.30 uur, waar ze het Stedelijk Zwembad ten grave zullen dragen. “Men heeft heel de boel laten verloederen en verwaarloosd. De sluiting kon vermeden worden en we zijn diep teleurgesteld in het beleid. We zitten voor jaren met de gebakken peren.”

Locatie gezocht

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze maakte donderdag wel bekend dat er naar een locatie gezocht wordt. “We hebben de WVI opdracht gegeven om een startnota voor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, waarbij voor- en nadelen van mogelijke locaties afgewogen zullen worden. Het gaat om een enorm bedrag (in Beernem kostte het ‘basic’ zwembad 8 miljoen euro, red.) en een samenwerking met buurgemeenten is nodig. De startnota zal dan later in openbaar onderzoek gaan, waarna eventueel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt kan worden.”

Simon Bekaert reageerde verrast. “Als je op dezelfde plaats van het oude zwembad bouwt, of eventueel langs de Sportlaan, dan hoef je geen ruimtelijke uitvoeringsplannen aan te passen omdat die grond al de juiste bestemming heeft. Dus zo kan je de tijd van die studie eigenlijk meteen uitsparen.” Toen Veerle Vervaeke daarop vroeg of er bij die locatiebepaling ook rekening gehouden werd met potentiële fusiepartners, antwoordde Vannieuwenhuyze dat dat inderdaad in samenspraak gebeurt. In zowel Tielt, Pittem als Meulebeke is een (individuele) studie lopende omtrent mogelijke voordelen van een fusie. De resultaten daarvan worden in april verwacht. (SV)