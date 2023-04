Houthulst wil voorkooprecht gebruiken bij eventuele verkoop kasteel de Groote: “Afhankelijk van de prijs en wie het wil kopen”

De brand in de nacht van 6 op 7 april legde het kasteel de Groote quasi volledig in de as. Of met de ramp een aankoop door de gemeente van de site in natuurgebied een stap dichter gekomen is, blijft een open vraag. Burgemeester Hindryckx insinueerde op de gemeenteraad van donderdag wel dat de gemeente mogelijks haar voorkooprecht zal uitoefenen bij een openbare verkoop.

Het was Tanja Greitsch (N-VA) die op het einde van de gemeenteraad van donderdag bij het bestuur eens polste over de toekomst van het kasteel. “Op sociale media zag ik veel commentaren passeren van mensen die het jammer vinden dat dit cultureel erfgoed in Houthulst verloren is gegaan”, aldus Greitsch. “Maar anderzijds vindt iedereen het ook jammer dat er nooit iets gedaan werd om het gebouw te beschermen. Ik weet dat het gebouw geen eigendom is van de gemeente, maar misschien kon er wel meer actie ondernomen worden. Is er ooit contact opgenomen met de familie om het pand te erkennen als cultureel erfgoed? We hebben met z’n allen het gebouw en de site zien verloederen. Is er leegstandtaks gevraagd geweest, zoals bij andere leegstande gebouwen?”

In natuurgebied

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) repliceerde dat de gemeente van alles geprobeerd heeft. “Het gebouw is in private handen, maar wel in natuurgebied. Om te beginnen is het eigenlijk geen kasteel, maar wel een landhuis. Dat heeft ook implicaties voor een eventuele erkenning als erfgoed. De realiteit is dat de site al meer dan tien jaar in onverdeeldheid zit. Hoe en waarom zijn onze zaken niet, maar we hebben we regelmatig contact gehad met de notaris die de belangen van de familie verdedigt. Er was een uitspraak van de rechter die stelde dat om uit de onverdeeldheid te geraken het openbaar verkocht moest worden. Dat zit echter al heel lang in die procedure. Waarom weten we niet, maar het feit is dat het dossier al een tijdje muurvast zit.”

Voorkooprecht

“Het pand stond wel in het leegstandsregister. Als je drie jaar in het leegstandsregister moet je automatisch leegstandtaks betalen. Of die boetes effectief betaald werden, is van private aard”, vervolgde de burgemeester. “Als het ooit verkocht wordt, heeft de gemeente wel voorkooprecht. Nu zou het dus zijn voor de ruïne en gronden. Of het herbouwd wordt, dat is een verzekeringskwestie.”

Jagen met de fanfare voorop

Tanja Greitsch pleitte voor een aankoop voor de gemeente en vroeg zich af of de gemeente een bod kan doen. “Wij kunnen als gemeente niet deelnemen aan een openbare verkoop, want een eventueel bod moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Bij een openbare verkoop zou dat jagen zijn met de fanfare voorop. Dat zou ook de verkoop ongewenst beïnvloeden. We hebben dus wel een voorkooprecht op het hoogste bod. Afhankelijk van de prijs en wie dat hoogste bod deed,n zouden bij een verkoop wel die avond nog de gemeenteraad bijeenroepen om te beslissen of we ons voorkooprecht zullen uitoefenen of niet.” (TOGH)