Houthulst wil meer camerabewaking tegen diefstal en vandalisme

De gemeenteraad van Houthulst keurde donderdag een reglement goed voor de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s. Die zouden onder meer kunnen komen op de vrijetijdscampus en begraafplaats Ter Ruste, waar problemen waren met beschadigingen en diefstallen.

Om de uitbreiding van de camerabewaking te motiveren verwees schepen Jeroen Vandromme (CD&V) onder meer naar de meer dan dertig bomen die vorige zomer beschadigd werden op de speelruimte aan de Chiro en op het nieuwe speelplein langs het Beukelpad. “Iemand deed daar de schors van de bomen waardoor de bomen afstierven. Er waren ook problemen met beschadigingen en diefstallen op begraafplaats Ter Ruste. Dat zou een van de plaatsen kunnen worden waar we tijdelijk extra camerabewaking zouden kunnen doen”, aldus Jeroen Vandromme. “Het is niet de bedoeling om het direct overal te gaan doen. We zijn niet van plan om van Houthulst een politiestaat te maken. Het is gewoon de bedoeling om te kunnen ingrijpen als we geconfronteerd worden met diefstal en vandalisme.”

Tijdelijke camera’s

Filip Vanhevel (N-VA) vroeg of er momenteel al camera’s hangen van de gemeente. Vandromme bevestigde dat er wel al veiligheidscamera’s hangen aan de vrijetijdscampus. “Diegene die er al hangen zijn in het verleden al door de gemeenteraad goedgekeurd geweest. Willen we nieuwe camera’s dan hebben we opnieuw toestemming nodig van de gemeenteraad. De bedoeling is om eerst te werken met tijdelijke camera’s en dan te kijken waar de noden het hoogst zijn om eventueel een vaste camera te voorzien.”

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) benadrukte dat de camera’s niet bedoeld zijn om meer GAS-boetes uit de schrijven. “Voor deze camera’s gaat het specifiek om misdrijven vast te stellen zoals vandalisme en diefstal.”

(TOGH)