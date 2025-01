Houthulst moet 60.000 euro voorzien voor nieuwe website na overname IT-firma

Doordat de IT-firma die de gemeentewebsite beheert werd overgenomen moet de gemeente 60.000 euro ophoesten om een nieuwe website te laten maken. Vijf firma’s zijn nog in de running voor de opdracht. Voor Kristof Vande Moortel (N-VA) is het vooral belangrijk dat hetzelfde scenario zich niet herhaalt. “Bestuur moet kiezen voor open platformen”, aldus het oppositielid.

De gemeenteraad van Houthulst keurde donderdag de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma’s goed voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe website. ”Tot op vandaag werkten we samen Tobania (dat in 2023 werd overgenomen door de multinational Sopra Steria, red.)”, legde schepen Dries Delheye (Lijst Burgemeester) uit. “Maar zij hebben te kennen gegeven dat zij zullen stoppen met onze website, dus zijn wij genoodzaakt om die opnieuw te maken en daarvoor bij iemand anders aan te kloppen.”

60.000 euro

Jongste gemeenteraadslid Elias Brodeoux (Vlaams Belang) vond het een spijtige zaak. “Die prijs van 60.000 euro, is dat voor de oude website die overgenomen wordt of wordt er een volledig nieuwe website gemaakt. Ik vind het jammer dat die kost moet gemaakt worden, omdat ik vind dat de gemeente best wel een goede website was”, aldus Brodeoux.

Geen onderbreking

“De kans om de website over te nemen is er niet, want we kunnen niet meer aan de broncode”, antwoordde Delheye. “Wij hebben voor de overlap van de periode een samenwerkingsovereenkomst met Sopra Steria en zij zullen in regietarief – wat vrij courant is in de IT-wereld – aanpassingen doen en de hosting op zich nemen. Op zich is er dus geen onderbreking, maar we moeten wel schakelen naar iemand anders.”

Broncode

“Die broncode is een belangrijk gegeven”, wierp Kristof Vande Moortel (N-VA) op. “Als je met meer universele platformen werkt, dan loop je minder het risico om bij het stoppen van een bepaalde IT-firma iets dergelijks voor te hebben. Ik ga ervan uit dat er nu voor een platform gekozen wordt die onafhankelijk van een bedrijf kan verder gezet worden?”

“We zullen vijf bedrijven uitnodigen hiervoor en het is nu wachten op de voorstellen die zij zullen doen”, antwoordde schepen Dries Delheye. (TOGH)