Hooglede schrapt geen investeringen

Hoewel ook de gemeente Hooglede kreunt onder de explosieve energieprijzen en de gestegen loonkosten, verdwijnen er geen investeringen uit het meerjarenplan. Vooral de kosten van het nieuwe recyclagepark vallen een pak hoger uit dan aanvankelijk gebudgetteerd. Om extra inkomsten te genereren komt er een nieuwe belasting op tweede verblijven.

Het is voor elk gemeentebestuur hard puzzelen tijdens deze lastige tijden. In vergelijking met het vorige meerjarenplan is er in Hooglede een meerkost van bijna 4 miljoen euro aan energie. Ook de vele indexeringen bij de personeelskosten nemen een serieuze hap uit het budget, het gaat om bijna 10 miljoen euro extra.

Eén van de paradepaardjes moet het nieuwe recyclagepark worden in de Hogestraat. Ook hier is de kostprijs enorm gestegen: van 1,5 miljoen euro naar 3,7 miljoen euro. “Louter en alleen door de stijgende bouwprijzen”, verduidelijkte bevoegd schepen Arne De Brabandere (CD&V). De bouw was aanvankelijk voorzien in 2022 maar die moeten nog starten. “Er werd PFAS in de bodem gevonden en we wachten de metingen af om te kijken of er extra gesaneerd moet worden.”

Fietserstunnel

Een andere opvallend punt is de fietserstunnel aan de ring tussen de Beverenstraat en Honzebrouckstraat. Daar is al heel wat inkt over gevloeid maar er zou nu eindelijk beweging in het dossier komen. “Er is nog één probleem met een eigenaar van een stuk grond aan de Roeselaarse kant maar we hopen tegen eind januari een deal te sluiten, anders wordt de onteigeningsprocedure ingezet.”

“Ondertussen kunnen we wel al starten met de aanleg van de tunnel aan onze kant”, verklaart De Brabandere. Tevens viel er ook een aantal minder dure investeringen te noteren. Zo krijgt jeugdhuis De Prik een geluidsmuur van bijna 65.000 euro om geluidsoverlast bij de buren te beperken. Verder komt er een nieuwe bushalte aan de Onledemolen waardoor er een betere busverbinding is met Dominiek Savio.

Nieuwe belasting

Op de gemeenteraad werd ook een nieuwe belasting voorgesteld: een taks op tweede verblijven. Er wordt gesproken over een tweede verblijf als een woning in gebruik is maar er niemand gedomicilieerd is. Concreet gaat het over een bedrag van 1.000 euro per jaar. “Dat ligt in lijn met onze naburige gemeenten. Zowel in Roeselare als in Staden betaal je dezelfde taks.”

Daarbovenop verhoogt ook de belasting op leegstand. Fractieleider van oppositiepartij Groep 21 Kristof Pillaert is niet te spreken over deze maatregelen: “De meerderheid beweerde, bij monde van de burgemeester, in een VRT-interview stellig dat er geen investeringen zouden wegvallen en dat er geen bijkomende belastingen zouden komen. Vandaag vallen de maskers af en zien wij net het omgekeerde. In mijn ogen is dit puur kiezersbedrog. We spreken dus over een extra belasting op de al heel hoge algemene belastingen.”

Ook het doorschuiven van 2,85 miljoen euro aan investeringen voor woonzorgcentrum Ter Linde naar 2026 ligt Pillaert zwaar op de maag. “Men tilt deze meteen over naar de volgende legislatuur. De nieuwe beleidsploeg zal het dus maar moeten oplossen. Een typisch politiek kortzichtige strategie.”