Hooglede gaat ondernemersraad oprichten

Hooglede krijgt er een adviesraad bij. Op de gemeenteraad donderdag keurde de raad unaniem de oprichting van een nieuwe ondernemersraad goed. Het gaat om een adviesorgaan waarvan de leden lokale bedrijven vertegenwoordigen.

De raad boog zich donderdag over de samenstelling van de bestaande adviesraden, maar keurde ook de oprichting van een nieuw adviesorgaan goed. “Op deze manier willen we, naar analogie met de andere adviesraden, ook de ondernemers van onze gemeente een forum bieden”, aldus schepen van lokale economie Arne De Brabandere (Team Burgemeester). Oppositiepartij Allen 8830 keurde de oprichting mee goed, maar had wel enkele bedenkingen. “Met Netwerk 6G en Unizo hebben we twee ondernemersverenigingen in onze gemeente”, merkte oppositieraadslid Frederik Sap (Allen 8830) op. “Liever komen we niet in hun vaarwater met pakweg de organisatie van generische infoavonden of netwerkmomenten. Maar anderzijds juichen we wel de mogelijkheid tot extra overleg en communicatie toe.”

Samenstelling

Sap informeerde in dezelfde adem naar de samenstelling van de nieuwe raad. Schepen De Brabandere reageerde dat die net als de andere raden uit achttien stemgerechtigde leden zou bestaan, idealiter met vertegenwoordiging van zowel kleinere zelfstandigen als grote bedrijven. Alle ondernemers uit Hooglede en Gits zullen zich kandidaat kunnen stellen. Een oproep naar kandidaat-leden volgt later via de communicatiekanalen van de gemeente. (SV)