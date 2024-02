Hoofdplein KVK Westhoek wordt kunstgras

Omdat KVK Westhoek een voetbalplein verliest door de bouw van het nieuwe zwembad, krijgt de club kunstgras op het hoofdplein. CD&V gaat akkoord, maar vraagt of Stad Ieper bemiddelt om voetbalclubs zonder kunstgras de mogelijkheid te bieden te voetballen op het kunstgras van andere club bij slecht weer.

Het nieuwe zwembad zal gebouwd worden op het voetbalveld tussen de atletiekpiste en het huidige zwembad. Omdat dit gevolgen heeft op de trainingsuren stelde KVK Westhoek de vraag om het hoofdplein in kunstgras aan te leggen. Zo zouden daar in de toekomst ook trainingen kunnen plaatsvinden zonder dat de grasmat kapot gaat. Stad Ieper ging akkoord en investeert 650.000 euro in zo’n kunstgrasveld. Maandag keurde de gemeenteraad de toetreding goed tot een groepsaankoop van Sport Vlaanderen.

Clubs zonder kunstgras

Oppositiepartij CD&V keurde mee goed, maar Peter De Groote (CD&V) vroeg of de stad een bemiddelende rol kan spelen als er een aanvraag komt voor de beschikking van kunstgrastrainen door bepaalde clubs. “Bij aanhoudende droogte of regenval – zoals we in november en december gehad hebben – kunnen clubs die geen kunstgrasveld hebben niet trainen met hun jeugd. Enkele clubs hebben contact opgenomen met clubs die wel zo’n kunstgrasveld hebben om samen te werken en die kregen zelfs geen antwoord. We vragen dus dat wanneer de stad investeert in kunstgras er ook voorgesteld wordt om dat kunstgrasveld ook ter beschikking te stellen voor andere clubs bij slecht weer.” Bij afwezigheid van schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper) antwoordde schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) dat het een terechte vraag is dat hij dat zeker zal meenemen in het volgende overleg met zijn collega-schepen. (TOGH)