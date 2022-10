Hondenweide op Ledegemse Meersen komt er

De hondenloopweide komt dan toch op de site van de Ledegemse Meersen. Dat werd donderdagavond duidelijk op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur was al langer vragende partij om op het provinciedomein een hondenloopweide te voorzien, maar de provincie hield de voorbije periode de boot af.

Raadslid Jolien Goemaere (CD&V/VD) vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken rond het project van de hondenloopweide. De gemeente zoekt al enkele jaren naar een geschikte locatie. De gemeente polste onder andere bij de bewoners van de Albrecht Rodenbachlaan, maar zij waren niet zo te vinden voor het idee om in die omgeving een hondenloopweide te voorzien.

“We hebben dan nog eens geïnformeerd bij de provincie of het toch niet mogelijk zou zijn om in het toekomstige provinciedomein De Ledegemse Meersen een hondenloopweide te voorzien. Aanvankelijk wou de provincie dat niet, maar men is inmiddels teruggekomen op hun beslissing. Het is een ideale locatie voor een dergelijk initiatief”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).